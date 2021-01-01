بعد ارتفاعها في مصر تعرف على أسعار سيتروينC4 موديل 2022



سيتروينC4 سيتروينC4

شهدت الفترة الماضية تقديم وكيل سيتروين الفرنسية في مصر لزيادة سعرية على جميع موديلات 2022 من سياراتها، ومن ضمنهم كانت سيتروين C4 التي تنتمي لفئة سيارات SUV وكروس أوفر كوبيه في السوق المصري، حيث أصبحت أسعار هذا الموديل من السيارة كالتالي بعد الزيادة:



- فئة أولى من 409 ألف و900 جنيه إلى 414 ألف و900 جنيه (زيادة 5000 جنيه).



- فئة ثانية من 414 ألف و900 جنيه إلى 419 ألف و900 جنيه (زيادة 5000 جنيه).

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- فئة ثالثة من 459 ألف و900 جنيه إلى 464 ألف و900 جنيه (زيادة 5000 جنيه).- فئة رابعة من 464 ألف و900 جنيه إلى 469 ألف و900 جنيه (زيادة 5000 جنيه).وتشمل أهم التجهيزات المتاحة بهذه السيارة الآتي:- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام الكتروني لثبات السيارة.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 16 بوصة.- مثبت سرعة.- فتحة سقف.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.- سبويلر خلفي.- سنسور خلفي.- مرايات جانبية كهربائية.- كاميرا خلفية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية بمقاس 17 بوصة.جدير بالذكر أن هذه الفئات المتاحة محليا من السيارة تشترك في نفس المحرك، وهو محرك 3 اسطوانات بسعة 1200 سي سي وبقوة 155 حصان و240 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).