ما هي المسافة المثالية لتغيير زيت موتور الدراجة النارية؟

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بشكل عام يجب أن يتم تغير زيت موتور في الدراجة النارية بعد نحو 3500 ميل أي تقريباً 6000 كم إلا أن هذه القاعدة يمكن أن تتغير تبعاً لطريقة قيادتك للدراجة



فأصحاب حرق السرعات أو محبى القيادة بسرعات عالية يختلف عن اصحاب القيادة الهادئة، وأصحاب المسافات القصيرة يختلفون عن مستخدمى الدراجة لرحلات السفر الطويلة.



لذلك من يقودون الموتوسكلات بشكل يومي في المدينة ويواجهون الكثير من إشارات المرور سوف تقل هذه المسافة بالتأكيد لتصبح حوالى 5000 كلم وهو ما يندرج تحته أصحاب القيادة سرعات عالية .



أما آذا كنت من الذين يقودون موتوسكلات في السفر و الرحلات الطويلة سوف تكون المسافة في المعدل الطبيعي لها وهو 6000 كم ومن الممكن الوصول لـ 6500 كحد اقصي.



ولكن التحذير الثابت هو اذا لم يتم تغيير زيت محرك الدراجة النارية بشكل منتظم فانك تقوم بهلك الموتوسكل الخاص بيك وسوف يادي ذلك الي تقليل عمر المحرك بشكل ملحوظ مما سيجعلك تلجاً لتغير الموتور او تغير الموتوسكل كلياً في المستقبل.

