تعرف على خطوات استيراد سيارة هيونداي النترا 2017 بدون مشكلات



سيارة هيونداي النترا سيارة هيونداي النترا

نستعرض هنا بالتفاصيل كيفية استيراد سيارة هيونداي النترا موديل 2017 من الخارج والشروط الواجب توافرها.



يقول أسامة سامي الخبير الجمركي، إنه لابد من أن يكون المستورد للسيارة النترا موديل 2017 هو المالك الأول للسيارة، وفي نفس سنة الصنع، وأن تكون غير مستعملة، وأن يكون لدية بوليصة شحن باسم المستورد، كما أن المستورد لابد وأن يحمل فاتورة شراء السيارة باسمه.



وأضاف أسامة سامي أنه يتم حساب الرسوم الجمركية المستحقة علي السيارة النترا مقسمة إلى 40% رسم ضريبة الوارد، و14% ضريبة القيمة المضافة، 3%، رسم التنمية بالإضافة الي 1% رسم ضريبة الجدول علما بان هذه السيارة السعة اللترية لها 1600 سي سي.

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وبذلك يتم جمع كل هذه النسب وتصبح الرسوم الجمركية المستحقة علي السيارة 160 ألف جنيها شاملة سعر الشحن وقت نزول السيارة ويتم الافراج عن السيارة بموجب تقديم الأوراق المطلوبة ودفع الرسوم المستحقة عليها، علما بأن هذا الرقم يخص الفئة الأولى من السيارة فقط.كشفت هيونداي عن سيارة النترا الجديدة بالكامل عام 2012 وفي العام الحالي جاءت هيونداي 201?7 التي تتسع لخمسة ركاب بتغييرات طفيفة نسبياً اشتملت على تعديلات أساسية من حيث التصميم، وتم تعزيز الإحساس بالرقي في السيارة بينما حافظت السيارة على نفس مفهوم التصميم الحالي، ونتج عن التعديلات الجديدة زيادة طول السيارة بمقدار 22 ملم.وشملت التعديلات الرئيسية تصميماً جديداً للشبك الأمامي، والصادم والأضواء الكاشفة مع عدسات HID وأضواء أمامية بتقنية LED ومصابيح للضباب بتصميم جديد في المقدّمة.ويتوافر 3 خيارات من المحركات رباعية الاسطوانات (4 سلندر) في هيونداي النترا طراز 2014 في أسواق الشرق الأوسط؛ الأول بسعة 1.6 لتر يولد قوة 128 حصان والثاني محرك سعة 2 لتر يولد قوة تصل إلى 173 حصان ، بينما يتوفر محرك ثالث في بعض الأسواق – غير متوفر في سوق السعودية – سعة 1.8 لتر وبقوة 148 حصان.وتتصل المحركات بناقل تروس (جير) أوتوماتيكي 6 سرعات كمواصفة أساسية (ستاندر) مع إمكانية التحويل إلى الوضعية اليدوية ، وينقل جير هيونداي النترا 2014 القوة إلى المحور الأمامي عبر نظام الدفع الأمامي الجديد الذي يتضمن نظام تعليق أمامي مستقل