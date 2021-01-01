دراجة كهربائية جديدة ثلاثية العجلات وذاتية الشحن.تتغلب على مشكلات المنعطفات..

كشفت شركة Arcimoto ومقرها ولاية اريجون النقاب عن دراجة كهربائية Arcimoto MLM ثلاثية العجلات وذات دفع ثلاثي والتي تتغلب على مشكلات المنعطفات التى تواجه الدراجات الأخرى ذات العجلتين.
وهى تقنيه تسمح بثبات الدراجة ذات الثلاث عجلات باستخدام تقنية الإمالة لمساعدتها على الانعطاف مثل العجلة ذات العجلتين مع الحفاظ على ثبات الدراجة ذات الثلاث عجلات.
وتمتلك الدراجة خاصية نظام التعليق الكامل وتستخدم الدراجة الإلكترونية الجديدة خاصية مثيرة للاهتمام يطلق عليها وضعية المدرب حيث يتم تثبيت الدراجة فى مكانها وتقوم الدواسة بشحن البطارية فقط .
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