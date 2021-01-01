مواصفات و سعر مواصفات الهاتف Oppo Reno7 Z 5G



Oppo Reno7 Z 5G Oppo Reno7 Z 5G

الآن، وبدون أي مقدمات، أعلنت شركة أوبو، عن الهاتف، Oppo Reno7 Z 5G، ليكون بذلك، رابع الأعضاء، في سلسلة، Reno7 Series، التي ظهرت، لأول مرة، في نوفمبر الماضي، ويأتي هذا الهاتف الجديد، مع مواصفات هي الأقل، في هذه السلسلة، وتمثل في، معالج متوسط، من كوالكوم، ومستشعر كاميرا رئيسي، بدقة 64 ميجا بكسل، وبطارية ضخمة، تدعم الشحن السريع، كما أن، هذا الهاتف، يضم ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، ويدعم العديد من، مميزات الكاميرا، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مع دعم، نظام Dual Orbit Lights، الذي يضيء، عند شحن الهاتف، أو وصول إشعار، ولكيلا نطيل عليكم، دعونا نتعرف الآن، على سعر ومواصفات الهاتف رينو 7 زد.



مواصفات Oppo Reno7 Z 5G

موعد الإعلان والإطلاق: تم الإعلان، عن هذا الهاتف، يوم 2 مارس، وسيتم إطلاقه بشكل رسمي، قبل نهاية، شهر مارس الجاري.



الشبكة: الهاتف Oppo Reno7 Z 5G، يدعم تركيب، شريحتين من نوع، Nano-SIM، مع اتصال، 2G، أو 3G، أو 4G، أو 5G.

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الهاتف Oppo Reno7 Z 5Gالأبعاد: أبعاد هذا الهاتف، تتمثل في، ارتفاع 159.9 ملم، × عرض 73.2 ملم، وبسمك نحيف، يبلغ 7.5 ملم، وبوزن خفيف جدا، لا يتخطى 173 جراما، مثل باقي، هواتف Reno7 الأخرى.الشاشة: تم تصميم، أحدث هاتف 5G، من أوبو، حول شاشة OLED، بحجم 6.43 بوصة، وبجودة FHD+، وبدقة 2400×1080 بكسل، وبمعدل تحديث، 60 هرتز فقط، وبسطوع يبلغ، 430 شمعة، في البوصة، بالإضافة إلى أن، الشاشة تضم، ثقبا صغيرا، في أعلى الزاوية اليسار، من أجل، الكاميرا السيلفي.المعالج: يتم تشغيل، هذا الهاتف، بمعالج ثماني النواة، ويأتي من فئة، Qualcomm Snapdragon 695 5G، وهو مصنوع بتكنولوجيا، 6 نانومتر، ويتكون من، نواتين Kryo 660 Gold، بسرعة 2.2 جيجا هرتز، و6 أنوية Kryo 660 Silver، بسرعة 1.7 جيجا هرتز، بالإضافة إلى أن، الهاتف Oppo Reno7 Z 5G، يصل مع، وحدة معالجة رسوميات، من فئة، Adreno 619.البطارية: تأتي البطارية، الخاصة بالهاتف رينو 7 زد، بسعة 4500 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، USB Power Delivery، بقوة 33 و اط، وتدعم أيضا، الشحن العكسي، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0.الكاميرات الخلفية: هاتف أوبو الجديد، يتوفر مع، 3 كاميرات خلفية، الكاميرا الرئيسية، تأتي بحجم مستشعر، يبلغ 26 ملم، وبدقة 64 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.7، والكاميرا الماكرو، تأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرا الثالثة، هي المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، وتأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديوهات، بجودة FHD+، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، panorama، وHDR.الكاميرا الأمامية: تأتي الكاميرا الأمامية، لهذا الهاتف، بحجم مستشعر 27 ملم، وبدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.الذاكرة: الهاتف Oppo Reno7 Z 5G، يحتوي على، ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام.نظام التشغيل: يصل هذا الهاتف، بواجهة المستخدم، الأحدث من أوبو، ColorOS 12، التي تستند على، نظام التشغيل، القديم Android 11.مميزات الهاتف رينو 7 زدالبطارية جيدة للغاية، مقارنة بالهواتف المتوسطة، المنافسة من، الشركات الأخرى، حيث تعمل، لفترة طويلة، ويتم شحنها، بنسبة 100%، في 63 دقيقة فقط، بفضل تقنية، الشحن السريع، التي تأتي، بقوة 33 واط.الكاميرا الخلفية الرئيسية، ممتازة، وتتضمن الكثير من، المميزات التي، تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي توفر إمكانية، التقاط صور، أكثر من رائعة، حتى في الأماكن، منخفضة الإضاءة.نوع الشاشة، أكثر من رائع، وجودتها جيدة للغاية، وتصميمها حديث، حيث تأتي، بشكل الثقب، من نوع، OLED.يحتوي Oppo Reno7 Z 5G على، مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر الباور، على الجانب، بالإضافة إلى أنه، يدعم العديد، من المستشعرات الأخرى، التي تتمثل في، مستشعر التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة، والبارومتر.يدعم أضواء RGB، التي تضيء، حول الكاميرات، عند تلقي، الإشعارات، وتقدم الشحن.مقاوم للغبار، والماء، بشهادة IPX4، حتى 1.5 متر، لمدة 30 دقيقة.يدعم تركيب، شريحتي اتصال، وكارت ميموري، في نفس الوقت، حيث إن، الذاكرة الداخلية، قابلة للتوسيع، حتى 1 تيرا بايت، من خلال، بطاقة microSD.حجمه خفيف جدا، مما يسهل، حمله واستخدامه، بيد واحدة.يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت، مع دعمه، لخاصية NFC.يدعم اتصال Wi-Fi 6، ويدعم إصدار، Bluetooth 5.2، ونظام تحديد المواقع العالمي، GPS with A?GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS.الهاتف Oppo Reno7 Z 5Gعيوب الهاتفالمعالج ليس الأفضل، في هذه الفئة السعرية، ولكنه لا يزال، يقدم أداء مقبولا، في تشغيل الألعاب الثقيلة، وذلك لأنه، يعتبر من، أحدث المعالجات المتوسطة، ومبني على، تقنية 6 نانومتر.لا يعمل، بنظام التشغيل، الأحدث من جوجل، ويوجد منافسين، بأسعار أقل، تعمل بنظام، Android 12، وهذا يعني أن، الهاتف Oppo Reno7 Z 5G، سيحصل على، نظام أندرويد 12، كتحديث رئيسي، ولن يتبقى له، سوى تحديث واحد فقط.جودة تصوير الفيديوهات، من خلال، الكاميرات الخلفية، ضعيفة جدا، وكنا نتوقع أن، تأتي 4K، بدلا من، 1080 بكسل، كما أن، دقة الكاميرا الأمامية، لا ترتقي، مع هاتف، من الفئة المتوسطة، ومن تصنيع، شركة أوبو.لا يدعم، الشحن اللاسلكي، وأيضا، لا يدعم، الراديو FM.لا يتوفر منه، سوى إصدار وحيد، على مستوى الذاكرة، ولكن هذه، لا تعد مشكلة، لأن الهاتف، يدعم تركيب كارت ميموري، في فتحة مخصصة.سعر الهاتف Oppo Reno7 Z 5Gلم يتم الكشف، عن سعر الهاتف Oppo Reno7 Z 5G، حتى الآن، وأيضا، لم يتم تحديد، مواعيد التوافر.