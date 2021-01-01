تسريب مواصفات "أحدث آيفون".قبل أيام من إطلاقه..

تتوالى التسريبات التي تكشف المواصفات التقنية لهاتف "أبل" المرتقب، الذي يتوقع طرحه الأسبوع المقبل، من نوع "آيفون إس إي" الجيل الثالث.
ولم تكشف "أبل" عن المنتجات التي ستعرضها في الحدث السنوي الخاص بإطلاق أحدث ابتكاراتها، إلا أن تسريبات كثيرة كشف مواصفات هاتفها المقبل الذي سيدعم شبكات الجيل الخامس من الاتصالات.
وبحسب المحلل التقني بشركة "تي إف إنترناشونال سيكيوريتيز"، مينغ تشي كو، فإن الإصدار الجديد من "آيفون إس إي 3"، سيكون مشابها في تصميمه للإصدار الحالي، مع شاشة قياس 4.7 بوصة، إلى جانب زر خاص بهوية المستخدم.
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