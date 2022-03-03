أسعار الدواجن في الأسواق اليوم.. السبت 5 مارس



اسعار الدواجن اسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن حالة من الارستقرار في السوق المحلية اليوم السبت 5 مارس 2022.



وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة 31 جنيهًا للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك ما بين 32 إلى 34 جنيهًا حسب المنطقة.



كما سجل سعر الفراخ البلدية بالمزرعة 32 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر المستهلك ما بين 35 إلى 37 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر الفراخ الساسو 35 جنيهًا المزرعة و بلغ سعر الكيلو للمستهلك 38 جنيهًا.