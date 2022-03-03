تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت 5 مارس 2022 في الكويت



اسعار الذهب اسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب عالميا محققة أعلى إغلاق اسبوعى لها منذ سبتمبر 2020، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2% عند التسوية لتصل إلى 1974 دولارًا للأونصة مع ختام تعاملات الأسبوع، لتحقق أعلى إغلاق أسبوعي منذ سبتمبر 2020، كما قفز المعدن الأصفر في التعاملات الفورية بنحو 1.6% لتبلغ مكاسبه هذا الأسبوع حوالي 4%.



ومع بداية العطلة الأسبوعية المقررة في البورصة العالمية اليوم السبت 5 مارس 2022، واصلت اسعار الذهب في الكويت، الحفاظ على أسعارها، خلال التعاملات الفورية في اسواق الكويت، بسبب تطورات اخبار الحرب الروسية على اوكرانيا وردود أفعالها، والمخاوف أن تتحول إلى حرب عالمية ثالثة، مع ارتفاع اسعار الذهب عالميا.



ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع الذهب إلى التوترات التي يشهدها العالم بسبب استمرار تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا، وحريق مركز تدريب في المفاعل النووي الأوكراني.

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وساهم ذلك في زيادة طلب المستثمرين على الذهب كملاذ آمن، في ظل عقوبات أميركية قاسية على الاقتصاد الروسي والتي تسبب أيضًا في ارتفاع في أسعار النفط.كما قفز سعر البلاديوم الجمعة 4 مارس متجاوزاً 3000 دولاراً للأونصة، للمرة الأولى منذ مايو 2021 مع تنامي المخاوف من نقص الإمدادات من روسيا، المُصدر الرئيسي للمعدن.وارتفعت الفضة 2% في التعاملات الفورية لتصل إلى مستويات 25.67 دولاراً للأونصة وتتجه صوب خامس زيادة أسبوعية على التوالي.وصعد البلاتين 3.4% ليصل إلى مستويات 1117 دولاراً للأونصة.اسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 5 مارس 2022سعر الذهب عيار 24سحل سعر الذهب في الكويت اليوم، عيار 24، على قيمة 18.874 دينار كوبتى، وسجل 62.25 دولار امريكى .سعر الذهب عيار 22سجل سعر جرام الذهب عيار 22، قيمة 17.317 دينار، وسجل 57.115 دولار.سعر الذهب عيار 21سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 اليوم، 16.531 دينار، فيما سجل 54.523 دولار .سعر جرام الذهب عيار 18وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، 14.17 دينار، وسجل 46.734 دولار أميركي .سعر أونصة (اوقية) الذهبسجلت الاونصة «الاوقية» اليوم في اسواق الكويت 587.052 دينار، وسجلت 1936.187 دولار امربكى.