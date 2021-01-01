يعود تاريخها لـ40 ألف عام..العثور على أدوات بشرية في الصين



أدوات بشرية قديمه أدوات بشرية قديمه

فريق علمى صينى نجح فى اكتشاف بقايا أدوات استخدمها البشر الأوائل فى العصر الحجرى القديم، ويعود تاريخها إلى 40 ألف عام تقريباً. بعد العثور على موقع أثرى فى «شيامابي»، بشمال الصين.



وعلى الرغم من عدم العثور على بقايا بشرية فى الموقع، فإن العلماء اكتشفوا مجموعة من الأدوات الحجرية، التى يعتقدون أن الإنسان العاقل استخدمها.



وأثبتت الدراسات السابقة أن الإنسان العاقل وصل إلى شمال آسيا منذ نحو 40 ألف عام.