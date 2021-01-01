5 نصائح هتساعدك.إزاى تتعافى من علاقة "توكسيك" فى فترة قصيرة؟

عندما تنتهى علاقة عاطفية سامة تمر المرأة بحالة نفسية سيئة، بعد أن عاشت تجربة عاطفية مريرة، مليئة بعدم الاحترام ورغبة الطرف الآخر الدائمة بالسيطرة عليها، والتحكم فى أفعالها، لذلك تحتاج لفترة من الوقت للتعافى، ولتحقيق ذلك يجب اتباع عدة نصائح، نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.
إزاى تتعافى من علاقة عاطفية سامة ؟
قالت هيذر جاربوت، المعالجة النفسية: "التعافى من علاقة سامة يمكن أن يتخذ أشكالًا عديدة، وغالبًا ما يحتاج الشخص إلى الدعم من أجل السير فى خطوات الشفاء، سواء كانت دعم من أفراد العائلة أو الأصدقاء، حتى تتعافى المرأة عاطفياً وعقلياً".
افتكرى إنك المسئولة عن حياتك
يجب على المرأة عند الخروج من علاقة عاطفية سامة أن تضع حدودا لنفسها وتؤمن بأنها المسئولة الوحيدة عن أموالها ووقتها وحياتها عامة، ولا يجوز لأحد أن يتحكم فى تصرفاتها.
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