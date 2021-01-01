5 نصائح هتساعدك.إزاى تتعافى من علاقة "توكسيك" فى فترة قصيرة؟

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عندما تنتهى علاقة عاطفية سامة تمر المرأة بحالة نفسية سيئة، بعد أن عاشت تجربة عاطفية مريرة، مليئة بعدم الاحترام ورغبة الطرف الآخر الدائمة بالسيطرة عليها، والتحكم فى أفعالها، لذلك تحتاج لفترة من الوقت للتعافى، ولتحقيق ذلك يجب اتباع عدة نصائح، نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.



إزاى تتعافى من علاقة عاطفية سامة ؟

قالت هيذر جاربوت، المعالجة النفسية: "التعافى من علاقة سامة يمكن أن يتخذ أشكالًا عديدة، وغالبًا ما يحتاج الشخص إلى الدعم من أجل السير فى خطوات الشفاء، سواء كانت دعم من أفراد العائلة أو الأصدقاء، حتى تتعافى المرأة عاطفياً وعقلياً".



افتكرى إنك المسئولة عن حياتك

يجب على المرأة عند الخروج من علاقة عاطفية سامة أن تضع حدودا لنفسها وتؤمن بأنها المسئولة الوحيدة عن أموالها ووقتها وحياتها عامة، ولا يجوز لأحد أن يتحكم فى تصرفاتها.

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كلمى أصحابك وعيلتكنصحت هيذر المرأة بضرورة زيارة أفراد العائلة والأصدقاء وتقوية علاقتها بهم، بعد فترة من العزلة عاشتها بسبب أوامر وتحكمات الشريك السابق ومنعه لها من التواصل مع عائلتها وأصدقائها.اتعرفى على نفسك مرة تانيةتفقد المرأة ثقتها بنفسها عند الدخول فى علاقة عاطفية سامة، لذلك عليها أن تستعيد نفسها من جديد، وتتعرف عليها وتكتشف قوتها ورغباتها وتعيد بناء حياتها من جديد.خدى وقتك فى الزعلأشارت هيذر إلى أن شعور المرأة بالغضب والحزن بعد الخروج من علاقة عاطفية سامة أمر طبيعى تمامًا، لكن يمكن استخدام ذلك لتغييرها للأفضل، لكن من المهم ألا تغضب من نفسها، بل تحاول أن تستعيد نفسها وتقويها من جديد.اطلبى الدعميمكن للمرأة أن تطلب الدعم النفسى حتى تتعافى من العلاقة العاطفية السامة، سواء بالجلوس مع أصدقائها المقربون، أو بالذهاب لمعالج نفسى، حتى تتخلص من آثار العلاقة السابقة.