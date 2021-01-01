طريقة شهية لعمل دجاج بزبدة الثوم

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دجاج بزبدة الثوم

دجاج بزبدة الثوم من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل على مائدة الطعام فهي تتمتع بمذاق شهي و نكهة لا تقاوم.
قدمت الشيف مروة مهنى مقدمة برنامج طعم ولون المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل دجاج بزبدة الثوم في المنزل.



مقادير دجاج بزبدة الثوم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

صدور دجاج مخلية

ملح وفلفل أسود

نصف كوب خل عنب أبيض
3 ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

زيت زيتون



- للتزيين

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

طريقة تحضير دجاج بزبدة الثوم

- يتبل الدجاج بالملح والفلفل

- يسخن زيت الزيتون على النار ثم يضاف الدجاج وتسوى من الجانبين، وتترك جانبا

- في نفس الطاسة يضاف خل العنب ويترك حتى الغليان

- تضاف الزبدة والثوم، الملح والفلفل ونقلب

- يعاد الدجاج إلى الصوص

- يترك الدجاج مع الصوص على نار هادئة نحو 10 دقائق

المصدر: elbalad

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