طريقة شهية لعمل دجاج بزبدة الثوم

دجاج بزبدة الثوم
دجاج بزبدة الثوم من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل على مائدة الطعام فهي تتمتع بمذاق شهي و نكهة لا تقاوم.
قدمت الشيف مروة مهنى مقدمة برنامج طعم ولون المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل دجاج بزبدة الثوم في المنزل.
مقادير دجاج بزبدة الثوم
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
صدور دجاج مخلية
ملح وفلفل أسود
نصف كوب خل عنب أبيض
3 ملعقة كبيرة زبدة
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
زيت زيتون
- للتزيين
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
طريقة تحضير دجاج بزبدة الثوم
- يتبل الدجاج بالملح والفلفل
- يسخن زيت الزيتون على النار ثم يضاف الدجاج وتسوى من الجانبين، وتترك جانبا
- في نفس الطاسة يضاف خل العنب ويترك حتى الغليان
- تضاف الزبدة والثوم، الملح والفلفل ونقلب
- يعاد الدجاج إلى الصوص
- يترك الدجاج مع الصوص على نار هادئة نحو 10 دقائق
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