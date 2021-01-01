طريقة شهية لعمل دجاج بزبدة الثوم



دجاج بزبدة الثوم دجاج بزبدة الثوم

دجاج بزبدة الثوم من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل على مائدة الطعام فهي تتمتع بمذاق شهي و نكهة لا تقاوم.

قدمت الشيف مروة مهنى مقدمة برنامج طعم ولون المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل دجاج بزبدة الثوم في المنزل.







مقادير دجاج بزبدة الثوم

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2 ملعقة كبيرة زيت زيتونصدور دجاج مخليةملح وفلفل أسودنصف كوب خل عنب أبيض3 ملعقة كبيرة زبدةملعقة كبيرة ثوم مفرومزيت زيتون- للتزيين2 ملعقة كبيرة بقدونس مفرومطريقة تحضير دجاج بزبدة الثوم- يتبل الدجاج بالملح والفلفل- يسخن زيت الزيتون على النار ثم يضاف الدجاج وتسوى من الجانبين، وتترك جانبا- في نفس الطاسة يضاف خل العنب ويترك حتى الغليان- تضاف الزبدة والثوم، الملح والفلفل ونقلب- يعاد الدجاج إلى الصوص- يترك الدجاج مع الصوص على نار هادئة نحو 10 دقائق