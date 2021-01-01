فوائد غير متوقعة للنساء من تنناول اليانسون

فوائد اليانسون للنساء متعددة فهو يساعد فى ضبط الهرومونات وعلاج العقم وحل مشاكل تساقط الشعر ومشاكل البشرة.
وفقا لما جاء فى موقع “ boldsky” فإن شرب اليانسون بشكل منتظم يساعد على إراحة الأعصاب وعلاج القلق والتوتر مما يحمى النساء من مشلات صحية عديدة خاصة ان الدراسات أثبتت أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالمشاكل الصحية المرتبطة بالأعصاب مثل الألم العضلي الليفي والتصلب المتعدد وفقدان الذاكرة.
كما أن شرب اليانسون يساعد فى علاج مشاكل البشرة والشعر سواء عن طريق تناوله أو استخدامه فى الوصفات الطبيعية التى توضع على الوجه والشعر ومن أهم تأثيراته علاج التجاعيد.
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