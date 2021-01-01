فوائد غير متوقعة للنساء من تنناول اليانسون

للنساء فقط .. لـ



اليانسون اليانسون

فوائد اليانسون للنساء متعددة فهو يساعد فى ضبط الهرومونات وعلاج العقم وحل مشاكل تساقط الشعر ومشاكل البشرة.



وفقا لما جاء فى موقع “ boldsky” فإن شرب اليانسون بشكل منتظم يساعد على إراحة الأعصاب وعلاج القلق والتوتر مما يحمى النساء من مشلات صحية عديدة خاصة ان الدراسات أثبتت أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالمشاكل الصحية المرتبطة بالأعصاب مثل الألم العضلي الليفي والتصلب المتعدد وفقدان الذاكرة.



كما أن شرب اليانسون يساعد فى علاج مشاكل البشرة والشعر سواء عن طريق تناوله أو استخدامه فى الوصفات الطبيعية التى توضع على الوجه والشعر ومن أهم تأثيراته علاج التجاعيد.

قد يعجبك أيضا...

هذا بالإضافة إلى فوائد زيت بذور اليانسون حيث تساعد خصائص تدفئة اليانسون في زيادة تدفق الدم إلى الرحم وتساعد في الأداء السلس للأعضاء التناسلية و يساعد على زيادة هرمونات الحمل لدى النساء ويخلق حالة مثالية داخل الجسم للحمل والحفاظ على حمل صحي.يمكن استخدام زيت بذور اليانسون في مشروب عشبي ساخن “ غير الشاي الأخضر والأسود” لتحقيق أفضل النتائج، من خلال وضع 3 إلى 4 قطرات من زيت بذور اليانسون في كوبك المعتاد من الأعشاب الخالي من الكافيين واشربه مرتين يوميًا.