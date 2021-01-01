استعادا لررمضان l طريقة عمل عجينة الكنافة زي المحلات



عجينة الكنافة عجينة الكنافة



ترغب الكثير من النساء تعلم طريقة عمل عجينة الكنافة فى المنزل حيث فعادة ما يتم شرائها العجينة جاهزة من المحلات بحيث يتم تجهيزها للتناول ببعد الخطوات البسيطة .



ومن أهم الأشياء التى تجعل النساء يرغبن فى تعلم طريقة عمل عجينة الكنافة فى البيت هى الحفاظ على صحة الأسرة وضمان جودة مكوناتها خاصة أن بعد التحذيرات من المواد السامة التى يستخدمها بعض الباعة فى عمل الكنافة.



وتريد الكثير من النساء تعلم طريقة عمل عجينة الكنافة فى المنزل بشكل احترافي لأنها من أشهى الحلويات الشرقية المنتشرة فى بلاد عديدة ولها عشاق كثيرين لذا فلابد من تعلم طريقة عمل عجينة الكنافة جيدا قبل البدء في تحضيرها فى المنزل.

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وعند التحدث عن طريقة عمل عجينة الكنافة فإن أول ما يطرأ للذهن هو الكنافة البلدى والكنافة الناعمة ولكن فى الحقيقة توجد وصفات عديدة لعمل عجينة الكنافة.نقدم لكم طريقة عمل عجينة الكنافة فى البيت بوصفات متعددة أبرزها الكنافة البلدي والكنافة النابلسية.تحذير من صناعتها بالبودرة.. طريقة عمل عجينة الكنافة في المنزل بأقل التكاليفطريقة عمل عجينة الكنافة للشيف حسنتعد طريقة عمل عجينة الكنافة للشيف حسن من أكثر الوصفات التى تبحث عنها النساء بسبب حلاوتها ومذاقها الشهي.مقادير عجينة الكنافة للشيف حسن4\1 كيلو دقيقربع معلقة ملح25 جم نشا2 ونصف كوبطريقة عمل عجينة الكنافة للشيف حسن- فى وعاء كبير نضع الدقيق والملح والنشا والماء ونقلبهم جيدا حتى نحصل على عجينة قوامها مائل للسيولة “ عجينة سايبة أو سائلة”- نحضر زجاجة مياة معدينة حديثة" استخدمت مرة واحدة" أو علبة من البلاستيك الآمن حتى تكون جيدة للصحة ونثقب غطائها ثقوب رفيعة جدا.- نحضر طاسة عريضة ونضعها على النار حتى تصبح ساخنة ثم نطفأ النار ونمسحها بمناديل ونسكب فيها عجينة الكنافة ثم نخرجها فى صينية جانبية ونكرر الأمر حتى تنتهى الكمية.طريقة عمل عجينة الكنافة البلدييحن الكثير من الأشخاص لتناول الكنافة البلدي ولكن مع الأسف لم تصبح متوفرة بسهولة فى الوقت الحالى فأغلب الأنواع المتاحة فى الأسواق هى الأنواع الحديثة ، ولمن لا يعرف الكنافة البلدي فهى كنافة سميكة عن الكنافة الموجودة حالية وتؤكل بالعسل الأسود أو اللبن أو السمن البلدي ولا تحتاج للدخول فى الفرن وهى نوع قديم من الكنافة.نقدم لكم طريقة عمل عجينة الكنافة البلدي بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.مقادير عجينة كنافة بلدي2 كوب دقيقكوب نشا2 كوب ماءكوب زيترشة ملحطريقة عمل عجينة الكنافة البلدي* يضرب فى الخلاط الدقيق والنشا والملح ويضاف الزيت والماء ويوضع الخليط فى كيس به ثقوب* تشكل الكنافة على طاسة على نار هائة ثم تترك الكنافة لتبرد ثم تؤكل مع العسل الأسود وبالهنا والشفا.كنافة بلديطريقة عمل عجينة الكنافة النابلسيةتريد الكثير من السيدات تعلم طريقة عمل عجينة الكنافة النابلسية حيث أنها من أشهى أصناف الحلويات التى انتشرت بشكل واسع فى السنوات الأخيرة.مقادير عجينة الكنافة النابلسية2 كوب لبن دافئ2 كوب دقيق القمح2 كوب دقيق السميد الخشنرشة ملح1 ملعقة كبيرة سكر2 ملعقة صغيرة بيكنج بودرطريقة عمل عجينة الكنافة النابلسيةضعي ودقيق القمح و دقيق السميد الخشن والملح والسكر البيكنج بودر في “ عجان كهربائي ” وعاء كبير وقلبيهم جميعا بشكل جيدا ثم اسكبي اللبن الدافئ بشكل تدريجي مع التقليب المستمر حتى لا تفسد العجينة “ تكلكع”.افردي عجينة الكنافة في صينية مدهونة بالقليل من السمنة واتركيها ترتاح لمدة 10 دقائق تقريبا ثم ادخلي الصينية فى فرن متوسط الحرارة مسخن مسبقًا لمدة لا تزيد عن 10 دقائق حتى تجف عجينة الكنافة النابلسية ولا تجعلي لونها يصبح أحمر فأخرجيها قبل هذه المرحلة.اتركي عجينة الكنافة لتبرد قليلا ضعيها في الكبة واخفقيها جيدا حتى تحصلي على قوام ناعم ثم شكليها وقدميها بالطريقة التى ترغبي فيها.الكنافة النابلسيالكنافة النابلسيطريقة عمل عجينة الكنافة الشعرترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل عجينة الكنافة الشعر بمذاق شهى ومكونات صحية لتسعد أفراد أسرتها.مقاديرعجينة الكنافة الشعرنصف كيلو دقيق القمحنصف كيلو دقيق السميد3 أكواب لبن دافئ2 ملعقة كبيرة ماء زهرطريقة عمل عجينة الكنافة الشعرضع الدقيق والسميد فى وعاء كبير أو “عجان كهربائي” وقومي بتقليبهم جيدا ثم ضعي اللبن الدافئ بشكل تدريجي واعجنيهم جيدا حتى تتجانس العجينة تماما.ضعي ماء الزهر على العجين واستمري فى العجن أو التقليب حتى تحصلي على عجينة متماسكة تماما ثم ضعي العجينة في صينية مناسبة مدهونة ثم اتركي العجينه لترتاح لمدة 15 دقيقة وادخلي الصينية فرن بدرجة حرارة 180 درجة مئوية واتركيها حوالي 20 إلى 30 دقيقة حتى تتحمر، بعد اخراج الصينية اتركيها قليلًا حتى تبرد .قومي بتكسير الكنافه ثم ضعيها في الخلاط الكهربائي وقومي بضربها بشكل خفيف حتى تحصلي على شعر الكنافة والتي تستطيعين استخدامها في عمل الكنافة العثمانلي الشهية وأصناف أخرى عديدة .طريقة عمل عجينة الكنافة الناعمةتريد الكثير من النساء تعلم طريقة عمل عجينة الكنافة الناعمة حيث تعد الكنافة الناعمة من أكثر أنواع الكنافة المستخدمة فى إعداد الحلويات الشرقية المقدمة خلال شهر رمضان لذا نقدم لكم طريقة عمل عجينة الكنافة الناعمة بخطوات سهلة.مكونات عجينة الكنافة الناعمةكوب ونصف من دقيق القمحكوب ونصف من السميدكوب من السمنعلبة من الحليب المكثف المحليملعقة ماء الزهرطريقة عمل عجينة الكنافة الناعمةضعي الدقيق مع السمن والسميد واخلطيهم معاً ثم اقسمى العجينة واحتفظي بجزء من الخليط فى اناء اخر على جانب منفصل.اسكبي الحليب المكثف وماء الزهر إلى العجين ومزجهم بشكل جيد إلي أن يصبح عجينة متجانسة ثم ضعي العجينة في صينية بسمك أربعة سنتيمترات تقريباسخني الفرن إلى درجة حرارة تصل إلى 150 تقريبا ثم ضعي الصينية داخل هذا الفرن لمدة تصل إلى عشرين دقيقة أو حتى تصبح عجينة الكنافة جافة وقومي بتحريك العجينةكل خمس إلى ست دقائق وهى في داخل الفرن من خلال استعمال ملعقة مناسبة للفرن إلى أن تتكسر العجينة ثم اخرجي العجينة من الفرن واتركيها إلي أن تبرد تماماضعي العجينة في خلاط كهربائي عادي وخلطها جيداً إلي أن تصبح مرنة تماما ثم انخلي عجينة الكنافة من خلال استعمال منخل خشن وبهذا تصبح عجينة الكنافة جاهزة للاستعمال ويمكنك صنع أصناف شهية منها وبالهنا والشفا.