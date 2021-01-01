وزير التعليم لطلاب أولى إعدادي مشاهدة شرح الدروس السابقة



طلاب أولى إعدادي طلاب أولى إعدادي

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بشرى سارة لـ طلاب الصف الأول الإعدادي.



وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : في حال فات طلاب الصف الأول الإعدادي مشاهدة أي من حلقات شرح الدروس السابقة على قناة "مدرستنا 2"، فيمكن الآن مشاهدة جميع هذه الحلقات من خلال اللينكات التالية:



لمتابعة دروس اللغة العربية : https://bit.ly/3tgxygW

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لمتابعة دروس اللغة الإنجليزية : https://bit.ly/3IgsmA3لمتابعة دروس الدراسات الاجتماعية : https://bit.ly/3vfR93Gلمتابعة دروس الرياضيات : https://bit.ly/3v9pWzhلمتابعة دروس الرياضيات باللغة الإنجليزية : https://bit.ly/3JMmG0Sلمتابعة دروس العلوم : https://bit.ly/3H8yGrVلمتابعة دروس العلوم باللغة الإنجليزية : https://bit.ly/3M6QgAkوأضاف وزير التربية والتعليم : تابعوا دائمًا كل درس جديد أول بأول على قناة مدرستنا ايضا على اليوتيوب، بتقنية الـ HD من الرابط التالي: https://www.youtube.com/c/قناةمدرستناوعلى جانب آخر .. كانت قد انتشرت على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنباء تزعم صدور قرار بعودة امتحانات الثانوية العامة 2022 للنظام القديم وعقدها ورقيا، وعودة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 للنظام اليدوي بدلا من الإلكتروني في الكنترولات.ونفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم صحة هذه الأنباء، مؤكدا أنها لا أساس لها من الصحة.وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “تتوالى الشائعات والاستنتاجات والتأويلات للأسف الشديد في كل شئ يتعلق بـ امتحانات الثانوية العامة 2022 ، مما يسبب بلبلة الطلاب وأولياء الأمور، وتعبنا من تكرار أن الوزارة فقط سوف تعلن أى تفاصيل مهمة في هذا الشأن”.