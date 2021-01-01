تعرف علي أسباب آلام في المرارة وطرق العلاج



آلام في المرارة آلام في المرارة



حصوات المرارة ليست هي السبب الوحيد لألم المرارة الشديد، ولكن هناك أسباب أخرى محتملة، والمرارة عبارة عن عضو صغير على شكل كمثرى في الجزء العلوي الأيمن من البطن، أسفل الفص الأيمن من الكبد، وهي مسئولة عن تخزين العصارة الصفراوية الزائدة التي ينتجها الكبد، وتساعد الصفراء التي يفرزها الكبد الجسم على هضم الدهون، كما تحفز الهرمونات المرارة على الانقباض وإطلاق الصفراء الزائدة لهضم الوجبة الدهنية، ولكن في حال كنت تعاني من أي إزعاج أو ألم في المرارة، فقد يكون هناك عدة أسباب نتعرف عليها في هذا التقرير، بحسب موقع "health".



أعراض مشاكل المرارة



* الآلام المتكررة:



آلام متكررة في الجزء العلوي الأيمن من البطن والتي تمتد إلى منطقة الظهر والكتف الأيمن، يحدث هذا عادة نتيجة لتناول الوجبات الدهنية.

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* الغثيان أو القيء:قد يترافق الألم مع الغثيان والقيء.* حمى:قد يصاب المريض بالحمى بسبب التهاب المرارة.* خلل في البراز:يمكن أن يؤدي انسداد القناة الصفراوية غالبًا إلى لون البراز شاحب اللون* البول الداكن:يؤدي انسداد القناة الصفراوية بسبب انزلاق الحصوات من المرارة إلى خروج بول داكن اللونتشمل الأعراض الشائعة الأخرى اليرقان والإسهال والتعب والحكة.أسباب آلام المرارةيمكن أن تكون المشاكل التالية هي سبب معاناتك من ألم متعلق بمرض المرارة.1. حصوات المرارة:قد تتأثر أي فئة عمرية قد يكون المريض مصابًا بحصوة واحدة كبيرة تسبب الألم أو قد يكون لديه حصوات متعددة في وقت واحد ومن الممكن الإصابة بحصوات في المرارة دون أي أعراض أو ألم.قد يؤدي وجود حصوة كبيرة في المرارة إلى انسداد عنق المرارة، مما يتسبب في امتلاء المرارة بالمخاط أو الصديد إذا استمر الانسداد، إلى جانب ألم في البطن.تميل الحصوات المتعددة إلى الانزلاق إلى القناة الصفراوية، مما يؤدي إلى انسداد يسبب اليرقان والحمى والألم قد يسد قناة البنكرياس مسبباً التهاب البنكرياس الحاد.2. التهاب المرارة:قد تشعر بألم في المرارة بسبب الالتهاب الناجم عن حصوات المرارة.التهاب المرارة الحاد يحدث عندما تكون حصاة المرارة عالقة في المرارة مسببة الألم، في حين أن التهاب المرارة الشوكي هو عدوى بكتيرية في القناة الصفراوية.3. حصوات في القناة الصفراوية:يُعرف وجود حصوات المرارة في القناة الصفراوية باسم تحصي القناة الصفراوية ويقيد تحص القناة الصفراوية تدفق الصفراء، مما يؤدي إلى زيادة الضغط والألم و قد تعاني من اليرقان أو اصفرار الجلد والعينين.4 - الحمأة الصفراوية:الحمأة الصفراوية هي تكوين بلورات الكوليسترول أحادي الهيدرات، وبيليروبين الكالسيوم ، وأملاح الكالسيوم الأخرى في المرارة يمكن أن يسبب ترسب هذه المواد أعراضًا ومضاعفات مشابهة مثل حصوات المرارة.5. مرض المرارة الوظيفي:يُعرف أيضًا باسم خلل الحركة الصفراوية أو ضعف المرارة الحاد المزمن ، وهو يؤثر على المرارة والعضلة العاصرة غالبًا ما يعاني المرضى المصابون بهذا المرض من آلام في المرارة ولكن دون أي دليل على وجود حصوات في المرارة. إذا كنت تعاني من آلام في البطن، فاستشر طبيبك واحصل على التشخيص المناسب وخطة العلاج.علاج الآلام الناتجة عن حصوات المرارةبمجرد تشخيص الأعراض بسبب حصوات المرارة، سيقترح الطبيب بروتوكول علاج:* تجنب الوجبات الدسمة* المضادات الحيوية ومسكنات الآلام* علاجات أخرى للأعراض على شكل سوائل وريدية ومضادات حموضة ومضادات القيءإذا كان المريض يعاني من حصوات في المرارة مع ألم في الجزء العلوي من البطن وقيم اختبار وظائف الكبد ، فسيخضع المريض إلى MRCP أولاً لاستبعاد حصوات القناة الصفراوية الشائعة (حصوات CBD). في حالة حصوات القناة الصفراوية الشائعة ، أولاً ، يخضع المريض لإزالة حصوات CBD بالمنظار متبوعًا باستئصال المرارة بالمنظار.عندما يتم الكشف عن حصوات المرارة بدون أعراض، ينصح المريض عادة بالتدخل الجراحي بشكل اختياري لتجنب أي مضاعفات لاحقة.