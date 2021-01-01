تفجير مسجد بباكستان.. الأزهر يدين ويؤكد إفساد في الأرض ومحاربة لله ورسوله

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صورة الخبر: الأزهر الشريف
الأزهر الشريف


أعرب الأزهر الشريف عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي البغيض على بيت من بيوت الله في مدينة بيشاور الباكستانية، وتفجيره خلال تجمع المصلين لأداء صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المصلين.

وأكد الأزهر أن تفجير المساجد إفساد في الأرض ومحاربة لله ورسوله، وهي جرائم وحشية وتجرؤٌ على حرمات الله وبيت من بيوته، تدل على تجرد مرتكبيها من أدنى معاني التدين والرحمة والإنسانية.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى جمهورية باكستان قيادة وحكومة وشعبًا وإلى أسر ضحايا هذا التفجير الإرهابي، سائلًا المولى عز وجل أن يسكن ضحايا الحادث الأليم فسيح جناته، وأن يرزق أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

المصدر: youm7

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