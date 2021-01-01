مصري يستطيع المركز الثانى عالميا فى تلاوة القرآن .



تلاوة القرآن تلاوة القرآن



قال الشيخ محمد عبد الكريم، الفائز بالمركز الثاني في المسابقة الدولية بمشاركة 66 دولة للترتيل وتجويد القرآن والإنشاد الديني العام الماضي، إنه حصل على المركز الثاني في العام الماضي، وكان بمثابة المركز الأول، لأن المنافسة في المسابقة كانت بين 6 متسابقين مصريين هم الأقوى.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة "dmc": "كلما تذكرت أنني كفيف، أتذكر دائما أن أجمل شيء الرضا والصبر، وأجمل نعمة هي الرضا، ونعمة القرآن أجمل وأعظم نعمة".



ومن جانبه قال الشيخ أحمد محمد علي الفائز بالمركز الأول في فرع التجويد هذا العام خلال لقائه بالبرنامج: "في التصفية قبل النهائية كنا حوالي 15 قارئا مصريا، تأهل منهم 2 فقط، في العام الماضي كانت المنافسة شديدة للغاية في التصفية النهائية بينما العام الحالي كان المنافسة شديدة للغاية في التصفيات قبل النهائية".

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وقال الشيخ عمر أحمد حشاد الفائز بالمركز الأول فرع الابتهالات فرع بورسعيد خلال لقائه بالبرنامج: "أنا بجانب الإنشاد أدرس في كلية لغات وترجمة في السنة الأخيرة وأدرس فيها اللغة الألمانية، وندرس أيضا المواد الشرعية، والمواد الشرعية باللغة الألمانية، وأحاول أن أسير بالتوازي بين دراسي في الجامعة والإنشاد الديني".وأضاف: "مجموعي كان يتيح لي دخول أكثر من كلية، ولكن شقيقي الأكبر نصحني أن ألتحق بتلك الكلية، لأن القسم الذي أدرس فيه، يخرج كل عام شباب متميز، سواء في اللغة، أو كداعية يتحدث بطلاقة اللغة الألمانية".