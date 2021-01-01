نجم هولندا السابق يعلن اعتناقه الإسلام

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الهولندي كلارنس سيدورف


أعلن الهولندي كلارنس سيدورف، أسطورة نادي ميلان الإيطالي عن اعتناقه الإسلام ذلك خلال تواجده في دولة الإمارات المتحدة، معربا عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى الدين الاسلامي.

وال كلارنس سيدورف، : "شكر خاص لكل الرسائل الطيبة احتفالي بانضمامي إلى الأسرة المسلمة ، كما أنه يسعدني الانضمام إلى جميع الإخوة والأخوات في جميع أنحاء العالم وخاصة صوفيا المحبوبة التي علمتني بعمق معنى الإسلام".

وأتم أسطورة كرة القدم، قائلًا: "لم أغير اسمي وسأستمر في حمل اسمي كما قال والدي، كلارنس سيدورف! أبعث بكل حبي لكل شخص في العالم".

ويُعد سيدورف أكثر لاعبي كرة القدم تتويجًا ببطولة دوري أبطال أوروبا في تاريخ المسابقة ، توج مع أياكس أمستردام عام 1995، كما انه توج مع ريال مدريد عام 1998، بالاضافة للقبين رفقة ميلان الايطالي عامي 2003 و2007، ويتساوى معه ميسي في هذا الإنجاز لكن مع فريق واحد كان برشلونة.

المصدر: youm7

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