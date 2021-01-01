تقارير صحفية إنجليزية: ساديو مانى يطالب ليفربول بتعديل عقده

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، طالب إدارة الريدز بتعديل عقده مع الفريق، أسوة بالنجم المصرى محمد صلاح الذى تجرى إدارة الريدز محادثات معه منذ فترة من أجل الاتفاق على عقد جديد.
وينتهى عقد سايو مانى، الذى انضم إلى ليفربول فى عام 2017، على ملعب أنفيلد فى 30 يونيو 2023، حيث سيصبح عمره حينها 31 عامًا.
وأكد موقع "فوتبول انسايدر" الإنجليزي، اليوم الجمعة، أن ساديو ماني لديه شعور بأن الإدارة ترغب في رحيله خلال الفترة المقبلة، بسبب عدم المفاوضات على تجديد عقده، خاصة أنه يرى تألقه الملحوظ الموسم الجاري يحتاج إلى زيادة راتبه.
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