تقارير صحفية إنجليزية: ساديو مانى يطالب ليفربول بتعديل عقده



ساديو مانى ساديو مانى



كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، طالب إدارة الريدز بتعديل عقده مع الفريق، أسوة بالنجم المصرى محمد صلاح الذى تجرى إدارة الريدز محادثات معه منذ فترة من أجل الاتفاق على عقد جديد.



وينتهى عقد سايو مانى، الذى انضم إلى ليفربول فى عام 2017، على ملعب أنفيلد فى 30 يونيو 2023، حيث سيصبح عمره حينها 31 عامًا.



وأكد موقع "فوتبول انسايدر" الإنجليزي، اليوم الجمعة، أن ساديو ماني لديه شعور بأن الإدارة ترغب في رحيله خلال الفترة المقبلة، بسبب عدم المفاوضات على تجديد عقده، خاصة أنه يرى تألقه الملحوظ الموسم الجاري يحتاج إلى زيادة راتبه.

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وأشار التقرير إلى أن ساديو ماني، يخشى أن تفكر إدارة النادي في رحيله الصيف المقبل للاستفادة ماديًا من خروجه، لأن الفترة الحالية التركيز الكامل فيها على تجديد عقد محمد صلاح.وكانت تقارير إنجليزية قد أشارت إلى أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أبلغ إدارة النادي بضرورة تجديد عقد محمد صلاح بأسرع شكل ممكن.وينتهى عقد محمد صلاح، هداف الدورى الانجليزى هذا الموسم برصيد 19 هدفا، مع ليفربول نهاية الموسم المقبل، وحال عدم التجديد له قبل نهاية الموسم الجارى، سيصبح اللاعب حرا للتفاوض مع ناد جديد بداية من يناير المقبل.