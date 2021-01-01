الدكتور طارق شوقى : عودة امتحانات الثانوية العامة للنظام القديم: شائعات

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صورة الخبر: الدكتور طارق شوقى
الدكتور طارق شوقى


قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: تتوالى الشائعات والاستنتاجات والتأويلات للأسف الشديد في كل شيء يتعلق بامتحانات الثانوية العامة مما يسبب فى بلبلة للطلاب وأولياء الأمور، وقد تعبنا من تكرار أن الوزارة فقط ستعلن أى تفاصيل مهمة في هذا الشأن.

وتابع الوزير عبر صفحته الشخصية بـ"فيس بوك": الأمور أبسط من ذلك بكثير لأن كل المطلوب من الطلاب هو التحضير الجيد على أساس فهم نواتج التعلم وبالاستعانة بالقنوات التعليمية وحصص مصر والبث المباشر ومنصات بنك المعرفة ولا علاقة للتحضير الجيد بما إذا كان الامتحان ورقيا أم الكترونيا ولا علاقة له بشكل التصحيح بأى شكل من الأشكال، وبالتالي نرجو الامتناع عن مثل هذا الجدل الذي لا جدوى منه على الإطلاق.

جاء ذلك تعقيبا على ما جرى تداوله بشأن عودة امتحانات الثانوية العامة للنظام القديم، حيث ستعقد الامتحانات ورقيا والتصحيح يتم يدوياً.

المصدر: youm7

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