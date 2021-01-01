توقعات بسقوط أمطار غدا على السواحل الشمالية والقاهرة

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توقعات بسقوط أمطار غدا


أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى توقعات حالة الأمطار على مستوى الجمهورية، حيث تشير التوقعات أن يوم الخميس الموافق 24 فبراير تتعرض محافظة مطروح لسقوط أمطار متوسطة إلى شديدة تصل إلى 15 مم.

وأوضح المركز أن يوم الجمعة الموافق 25 فبراير سوف تتعرض مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء والدلتا والإسكندرية لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1-5 وقد تمتد إلى أجزاء من القاهرة.

وأشار المركز إلى أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار يوم السبت.

وتشهد عدة مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وذلك تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تشهدها أغلب أنحاء الجمهورية وتتعرض خلالها البلاد لأمطار ورياح وأتربة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن حالة عدم الاستقرار تستمر اليوم وغدا الجمعة، حيث تستمر فرص الأمطار.

المصدر: youm7

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