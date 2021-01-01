شاهد .. انسحاب وفد كويتي من مؤتمر في البحرين احتجاجا على مشاركة إسرائيل

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انسحاب وفد كويتي من مؤتمر بسبب مشاركة إسرائيل

انسحب وفد أكاديمي عن جامعات الكويت من مؤتمر استضافته جامعة البحرين الحكومية، احتجاجا على مشاركة وفد إسرائيلي فيه.

وقالت رابطة "شباب لأجل القدس" الكويتية، اليوم الجمعة عبر "تويتر": "يدعوننا لزيارة أرضنا المغتصبة التي احتلها كيانهم المجرم.. ثم يسمونها لقاءات أكاديمية وعلمية!! وفد جامعات الكويت ينسحب من محاضرة يلقيها إسرائيلي من جامعة تل أبيب المنعقد في جامعة البحرين. تحية للوفد والتطبيع خيانة، كان وسيظل".

وقال رئيس رابطة "شباب لأجل القدس" في الكويت مصعب المطوع في حديث لـ"قدس برس"، إن "انسحاب الوفد الأكاديمي الكويتي يؤكد موقف الكويت الرسمي الواضح تجاه رفض التطبيع مع الاحتلال بكافة أشكاله".

وأضاف أن هذه المواقف "أصبحت أحد الأسلحة التي تشكل غصة في حلق الكيان الإسرائيلي المحتل، وورقة ضغط وأذى له".

وأعلنت كلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين عقد مؤتمر "الشرق الأوسط لجمعية تطوير كليات إدارة الأعمال" يومي 2 و3 مارس الجاري بحضور عدد من كليات إدارة الأعمال في دول الخليج، دون الإشارة إلى مشاركة الوفد الإسرائيلي في الفعالية.

https://twitter.com/Q8_4_Quds/status/1499641373586247686/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1499641373586247686%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fmiddle_east%2F1331155-D8A7D986D8B3D8ADD8A7D8A8-D988D981D8AF-D8A3D983D8A7D8AFD98AD985D98A-D983D988D98AD8AAD98A-D985D8A4D8AAD985D8B1-D8A7D984D8A8D8ADD8B1D98AD986-D985D8B4D8A7D8B1D983D8A9-D985D985D8ABD984-D8A5D8B3D8B1D8A7D8A6D98AD984%2F

المصدر: RT + "قدس برس"

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