روسيا: واشنطن ترسل الدواعش من سوريا إلى أوكرانيا

الاستخبارات الروسية:

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الدواعش

أعلنت الاستخبارات الروسية أن قاعدة "التنف" التي تحتلها القوات الأمريكية في سوريا، باتت معسكرا لتدريب إرهابيي "داعش" قبل إرسالهم إلى دونباس شرق أوكرانيا لمؤازرة النازيين الجدد.

وجاء في بيان الاستخبارات الخارجية الروسية: "قام الأمريكيون نهاية عام 2021 بتحرير عشرات الإرهابيين التابعين لتنظيم "داعش" من مواطني روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة، وتم إرسالهم إلى قاعدة "التنف" التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، حيث خضعوا لتدريب خاص على تنفيذ الأعمال التخريبية والإرهابية، قبل إرسالهم إلى منطقة دونباس".

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تواصل تشكيل زمر جديدة من الإرهابيين وتعتزم إرسالهم إلى أوكرانيا عبر بولندا، وأن "الاستخبارات المركزية الأمريكية وقيادة العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأمريكية تواصل حشد "وحدات داعشية جديدة" في الشرق الأوسط والدول الإفريقية.



المصدر: سبوتنيك

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