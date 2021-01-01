الإعلان عن سماعة Realme Buds Q2s اللاسلكية



Realme Buds Q2s Realme Buds Q2s

أعلنت Realme رسمياً اليوم عن سماعة Realme Buds Q2s اللاسلكية التي تنطلق بعمر شحن يصل إلى 30 ساعة وسعر 32 دولار.



تأتي سماعة Buds Q2s بنمط يدعم الإستجابة والإنتقال السريع لدعم المستخدمين بتجربة أفضل في الألعاب، كما تدعم السماعة تقنية البلوتوث 5.2.



كما تضم السماعة محرك Bass Boost بحجم 10مم، وتتميز بتصميم يضم غشاء من بوليمر TPU، وتأتي كل جهة من السماعة بقدرة بطارية 40 mAh وتدعم السماعة 5 ساعات من تشغيل الموسيقى.

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بينما تأتي الحافظة بقدرة بطارية 480 mAh ليصل عمر الشحن إلى 30 ساعة، أيضاً يمكن شحن السماعة لفترة 10 دقائق للحصول على عمر شحن يصل إلى 3 ساعات.أيضاً تأتي السماعة اللاسلكية بميزة دعم ترميز AAC، وميزة التحكم باللمس، مع دعم مساعد رقمي، وتقنية الذكاء الإصطناعي لإلغاء الضوضاء أثناء المكالمات.كما يدعم النمط المخصص للألعاب زمن إنتقال وإستجابة سريعة 88 مللي ثانية، وتدعم معايير IPX4 لمقاومة الماء والغبار.وتتميز حافظة الشحن بتصميم شفاف في الغطاء، ومن المقرر أن تتوفر Realme Q2s بألوان الأخضر، والأبيض، وأيضاً اللون الأسود.