الإعلان عن سماعة Realme Buds Q2s اللاسلكية

أعلنت Realme رسمياً اليوم عن سماعة Realme Buds Q2s اللاسلكية التي تنطلق بعمر شحن يصل إلى 30 ساعة وسعر 32 دولار.
تأتي سماعة Buds Q2s بنمط يدعم الإستجابة والإنتقال السريع لدعم المستخدمين بتجربة أفضل في الألعاب، كما تدعم السماعة تقنية البلوتوث 5.2.
كما تضم السماعة محرك Bass Boost بحجم 10مم، وتتميز بتصميم يضم غشاء من بوليمر TPU، وتأتي كل جهة من السماعة بقدرة بطارية 40 mAh وتدعم السماعة 5 ساعات من تشغيل الموسيقى.
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