مواصفات و سعر لابتوب نوكيا PureBook Pro الجديد



PureBook Pro PureBook Pro

كشفت شركة HMD المالكة للعلامة التجارية نوكيا، عن الجيل الثاني من الحاسوب المحمول، نوكيا PureBook Pro خلال مشاركتها في معرض MWC 2022 في برشلونة.



كانت نوكيا أعلنت اعتزامها دخول سوق أجهزة الحواسب المحمولة في عام 2020، والذي تم إطلاق أول جهاز يحمل شعار نوكيا في ذلك الحين تم مسمى نوكيا PureBook والآن تأتي الشركة للكشف عن جيل جديد مع بعض التحسينات الملموسة.



ويأتي لابتوب نوكيا PureBook Pro الجديد بحجمين للشاشة، الأول 17.3 بوصة و15.6 بوصة الافتراضي للثاني، وتقول الشركة أنه تم صنع الجهاز الجديد من قبل شركة فرنسية ناشئة تسمى OFF Global، وهي نفسها التي ستتولى مهمة توزيع فئات الحواسب المحمولة لـ HMD في 22 دولة حول العالم.

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تصميم الجهاز يأتي مصنوع بغطاء علوي من الألومنيوم وحواف مستديرة ومنطقة كبيرة للمؤشر “الفأرة” ولوحة مفاتيح بإضاءة خلفية.مواصفات لابتوب نوكيا PureBook Proيأتي كلا الخيارين مع شاشات من نوع IPS LCD بدقة FHD بدرجة سطوع 250 شمعة.ورغم التنوع في الحجم، إلا أن كلا الخياران يأتيان بنفس المعالج، وهو Intel Core i3 مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وقرص تخزين داخلية من نوع SSD بسعة 512 جيجا بايت.أما الاختلافات بين الخيارين، هو أن الحاسوب صاحب الـ 17 بوصة يأتي ببطارية بقدرة 63 واط في الساعة، بينما يحمل الحاسوب الأصغر حجمًا بطارية بقوة 57 واط في الساعة، ولذلك تظهر اختلافات في الوزن، فيزن الأول 2.5 كجم، بينما يزن الآخر 1.7 كجم.كلا الخيارين من لابتوب نوكيا PureBook Pro سيأتيان بمنفذين USB-C ومنفذ افتراضي USB-A وفتحة سماعات الرأس 3.5 ملل.سعر لابتوب نوكيا PureBook Proالجيل الجديد من حواسب نوكيا سيتوفر بخيارات ألوان؛ الأبيض، الأحمر، الأزرق الداكن والرمادي.ألوان نوكيا PureBook Proمن المقرر أن تبدأ الشركة في بيع الحاسوب اعتبارًا من الربع الثاني من العام الجديد، أي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وسيتوفر في عدة دول منها؛ المغرب وتونس من الدول العربية.أما فيما بتعلق بالأسعار، فتقول الشركة أن الحاسوب ذو الشاشة الـ 16.6 بوصة سيأتي بسعر 700 يورو تقريبًا، ويرتفع السعر إلى 800 يورو تقريبًا للحاسوب نوكيا PureBook Pro ذو الشاشة الكبيرة.