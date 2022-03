رئيس شركة وون بلس السابق يخطط لإطلاق هاتف ذكي

Nothing Nothing

لا شيء أو Nothing، العلامة التجارية التقنية الاستهلاكية بقيادة المؤسس المشارك في ون بلس Carl Pei، تخطط لإطلاق هاتفها الذكي الأول بحلول الشهر المقبل، وفقًا لتقرير صادر عن TechCrunch. وبحسب ما ورد كانت شركة Nothing تعمل على الهاتف لأكثر من عام، ويقال أن كارل قد عرض نموذجًا أوليًا للمديرين التنفيذيين من الشركات بما في ذلك كوالكوم في المؤتمر العالمي للجوال هذا الأسبوع في برشلونة.



سيأتي الإطلاق في أبريل بعد أقل من عام بقليل من إطلاق الشركة لمنتجها الأول، وهو زوج من سماعات الأذن اللاسلكية يُدعى Ear 1. ويقال أن الهاتف سيحتوي على عناصر تصميم مماثلة لسماعات الأذن، مثل استخدام مكونات شفافة، على الرغم من وجود تفاصيل محدودة أخرى حول الجهاز الجديد. تستشهد TechCrunch بمصدر لديه معرفة مباشرة بخطط الشركة.



كان كارال واضحًا دائمًا في قوله أن شركته الجديدة Nothing، ستقوم بالتوسع وإنتاج المزيد من فئات المنتجات مع مرور الوقت. في مقابلة مع The Verge في يناير الماضي، قال كارل أن خطته مع الشركة الجديدة تهدف في النهاية إلى تقديم نظام متكامل أو ecosystem بين الأجهزة المختلفة، وفي الشهر التالي، أشترت شركة Nothing حقوق العلامة التجارية Essential، التي أصدرت هاتفًا ذكيًا واحدًا يعمل بنظام أندرويد في عام 2017 قبل توقف الشركة لمدة ثلاث سنوات. في نوفمبر الماضي، قال المسؤول التنفيذي لشركة Nothing في الهند إنه يوجد خمسة منتجات جديدة قيد التطوير.

في الآونة الأخيرة، يبدو أن كارل كان يحاول تشويق متابعيه على تويتر. في 15 فبراير، غرد المدير التنفيذي بأنه “عاد إلى أندرويد” وقامت حسابات العلامات التجارية لكل من أندرويد وسنابدراجون بالرد على تلك التغريدة، وهذا ما يجعلها رسمية بعض الشيء. حتى حساب العلامة التجارية الرسمي لـشركة Nothing قد غرد قائلا أن “شهر مارس سيكون ممتعًا”.حتى الآن لم يرد ممثل Nothing على التقارير الصادرة من موقع TechCrunch، ولكن المجتمع التقني وخصوصا الـ Geeks أو عشاق التقنية، على موعدٍ مع هواتف ستثير إعجابهم بالتأكيد، كما كان الحال مع شركة ون بلس في بدايتها، فلننتظر ونرى.