ساعة ذكية بسعر قليل : ريدمي تكشف عن Watch 2 Lite..



Watch 2 Lite Watch 2 Lite

كشفت شركة شاومي المالكة للعلامة التجارية، ريدمي، عن الساعة الذكية Watch 2 Lite الجديدة، قادمة بمواصفات جيدة وسعر منخفض لخوض مرحلة جديدة للتنافس بسوق الساعات الذكية.



كانت ريدمي قد كشفت عن هاتفها الرائد ريدمي نوت 11 مع خيار برو وبرو بلس، واليوم أكدت أن الجيل الجديد من الهواتف الذكية سيصل مع ساعة Watch 2 Lite الذكية.



ويشار إلى أن ريدمي كانت أطلقت بالفعل الجيل الثاني من ساعتها الذكية في شهر أكتوبر الماضي، والتي جذبت الانتباه بالفعل في ذلك الوقت، ولكن بعد مرور نحو 5 أشهر، تكشف الشركة عن إصدار لايت بسعر أقل.

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الساعة الأساسية Watch 2 جاءت بشاشة LCD مقاسها 1.55 بوصة مع العديد من المستشعرات في الساعات الحديثة مثل، GPS وقياس ضربات القلب، مراقبة جودة النوم، قياس عدد الخطوات، التسارع والجاذبية.كان من مميزاتها أيضًا قدرة العمل لمدة 10 أيام متواصلة بشحنة واحدة للبطارية، وكذلك تضمين أكثر من 100 برنامج رياضي للهواة والمحترفين.مواصفات ساعة ريدمي Watch 2 Liteستأتي الساعة منخفضة السعر بنفس شاشة الساعة الأساسية، وهي من نوع LCD ومقاسها 1.55 بوصة ولكنها أقل نسبيًا في الدقة (320×360).تقول ريدمي أنها ستأتي مُبرمجة مسبقًا مع أكثر من 100 واجهة لعرض المحتوى.ستدعم اتصال بلوتوث الجيل الخامس، وقدرة التواصل مع جميع هواتف أندرويد من الجيل الـ 6 فما أعلى، وكذلك نظام iOS بداية من الإصدار 10.0.بذلك المعنى يمكن استعراض القراءات عبر تطبيق شاومي وير، وكذلك تطبيق أبل الصحي Apple Health في آيفون وآيباد.ستعمل أيضًا بمستشعرات قارئ ضربات القلب، التسارع، جيروسكوب، البوصلة الالكترونية، GPS، الارتفاع وقياس دقيق لعدد الخطوات.هذا بالإضافة إلى مستشعر التعرف على نسبة الأوكسجين في الدم، مراقبة جودة النوم، الضغط واللياقة البدنية.ستأتي بعدة برامج رياضية مسبقًا تصل إلى 110 برنامج بينهم 17 للرياضيين المحترفين وهي ميزة في الساعة منخفضة التكلفة.وستكون ساعة ريدمي Watch 2 Lite مع حماية 5ATM أو استخدام الساعة على عمق 50 متر تحت المياه.البطارية هنا أقل من الساعة الأساسية، حيث سعة التخزين 262 ميلي أمبير وتعمل حتى 5 أيام متواصلة أو 14 ساعة مع استخدام قوي للمستشعرات.أما فيما يتعلق بسعر الساعة فإن إطلاقها سيكون في سوق الهند في البداية بسعر 40 دولار تقريبًا فقط.