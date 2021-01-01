هاتف متوسط بسعر منخفض .سعر ومواصفات موتورولا موتو G22..



موتو G22 موتو G22

كشفت شركة موتورولا عن هاتفها الجديد موتو G22 وإطلاقه في السوق الأوروبية أولًا على أن يصل لباقي الأسواق حول العالم قريبًا، ويأتي الهاتف بمواصفات متوسطة وسعر منخفض.



ولم يظهر موتو G22 في تسريبات كثيرة قبل إطلاقه، حتى قبل أيام قليلة من الكشف الرسمي عنه ظهرت معلومات حول مواصفات الهاتف، ولكن اليوم تأتي المواصفات الرسمية.



مواصفات موتو G22

تصميم الهاتف مألوف إلى حد ما من موتورولا، حيث الواجهة مع ثقب صغير في الشاشة لكاميرا السيلفي، وشاشة كبيرة بحواف صغيرة وكبيرة نسبيًا في الأسفل.

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الأبعاد 163.95×74.94×8.49 ملل ويزن نحو 185 جرام.يأتي الهاتف مع شاشة من نوع LCD مقاسها 6.5 بوصة وبدقة HD بلس (1600×720 بكسل) وتعرض محتوى بمعدل تحديث 90 هرتز.من الداخل يعمل موتو G22 بمعال ميديا تك المتوسط Helio G37 وهو معالج ثماني النواة يقدم تجربة جيدة بالنظر للسعر.المعالج يدعمه على الأداء، ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية بسعة 64 جيجا بايت.جميعها مواصفات يمكن أن تكون متوسطة أو بمعنى أدق لهاتف اقتصادي، ولكن يمكن زيادة مساحة التخزين من خلال بطاقات التخزين الخارجية Micro SD.الكاميرا الخلفية رباعية العدسات، الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل والثانية لإلتقاط صور فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل، وعدستين 2 ميجا بكسل للعمق والماكرو “التقريب”.بينما يأتي موتو G22 بكاميرا في الواجهة للسيلفي بدقة 16 ميجا بكسل.البطارية في الهاتف بسعة 5000 ميلي أمبير، يمكن أن تكون تلك بقعة ضوء في موتو G22، مع دعم للشحن السريع بقدرة 15 واط ولكن الصندوق يحتوى على شاحن 10 واط.منفذ الشحن في الهاف من نوع USB-C ويوجد هنا منفذ سماعات الرأس 3.5 ملل، بالإضافة إلى قارئ بصمات على الجانب، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 12 الأحدث.سعر موتو G22أكدت موتورولا أن الهاتف متوفر بالفعل في متاجرها بأوروبا بالألوان؛ الأبيض، الأخضر اللامع والأسود.وأوضحت أنه متوفر حاليًا في أوروبا وسيصل لأسواق أمريكا الجنوبية، الشرق الأوسط وأوروبا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.يأتي موتو G22 بسعر 169.99 يورو في أوروبا، أي ما يقرب من 190 دولار فقط تقريبًا.