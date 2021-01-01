مواصفات قياسية لـ هاتف سامسونج المخصص للشباب

كشفت تسريبات عدد من مواصفات هاتف Galaxy M23 للفئة المتوسطة من شركة سامسونج الكورية الجنوبية والذى من المقرر أن يصدر خلال أيام في مؤتمر الشركة القادم ، حيث يتميز الهاتف بمواصفات جبارة في الشاشة والأداء والبطارية، مع سعر مناسب للفئة الشبابية.
وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف سامسونج القادم Galaxy M23 سينطلق ببطارية جبارة سعة 6000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط ، تستطيع شحن البطارية في وقت قليل مع فتحة شحن من نوع USB-C ، و مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.
وسيأتي هاتف سامسونج Galaxy M23 بشاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، وبجودة عرض + FHD وبمعدل تحديث 90 مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع شهادة IP67 لمقاومة الغبار والماء، ودقة شاشة 1080 × 2408 ، وجودة عرض + FullHD .
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