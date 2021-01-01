لهذا السبب : سامسونج تعمل على تعطيل الآلاف من تطبيقات أندرويد على هواتفها

كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تقوم بتعطيل وإبطاء أداء الآلاف من تطبيقات أندرويد الشهيرة بسبب خدمة مملوكة لها تسمى Game Optimization أو خدمة تحسين الألعاب.
وبحسب تقرير من موقع XDA Developers فإن خدمة تحسين الألعاب المدمجة في هواتف شركة سامسونج تعمل على إبطاء وتعطيل عمل ما يصل إلى 10 آلاف تطبيق منها تطبيقات شهيرة على هواتفها .
وتتضمن قائمة التطبيقات التى تقوم بشلها شركة سامسونج من خلال خدمة تحسين الألعاب ومنها تطبيقات إنستجرام وتيك توك ونتفليكس و سبوتيفاى وسناب شات ويوتيوب للموسيقى و Microsoft Office و كذلك تطبيقات مملوكة للشركة نفسها مثل Samsung Pay .
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