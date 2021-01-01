لهذا السبب : سامسونج تعمل على تعطيل الآلاف من تطبيقات أندرويد على هواتفها

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كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تقوم بتعطيل وإبطاء أداء الآلاف من تطبيقات أندرويد الشهيرة بسبب خدمة مملوكة لها تسمى Game Optimization أو خدمة تحسين الألعاب.



وبحسب تقرير من موقع XDA Developers فإن خدمة تحسين الألعاب المدمجة في هواتف شركة سامسونج تعمل على إبطاء وتعطيل عمل ما يصل إلى 10 آلاف تطبيق منها تطبيقات شهيرة على هواتفها .



وتتضمن قائمة التطبيقات التى تقوم بشلها شركة سامسونج من خلال خدمة تحسين الألعاب ومنها تطبيقات إنستجرام وتيك توك ونتفليكس و سبوتيفاى وسناب شات ويوتيوب للموسيقى و Microsoft Office و كذلك تطبيقات مملوكة للشركة نفسها مثل Samsung Pay .

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ويُظهر مقطع فيديو على موقع يوتيوب كيف تخضع التطبيقات المدرجة في القائمة السوداء لأداء ضعيف بينما يتم منح التطبيقات المعيارية حرية التصرف، وقام يوتيوبر كورى عدد من الاختبارات ووجد أن الشركة بالفعل تعمل على شل وتعطيل التطبيقات.وفقًا لمنشور على موقع Naver ، يبدو أن شركة سامسونج على دراية بالمشكلة وتجري تحقيقًا داخليًا، بينما لم توضح سبب تقييدها لتطبيقات أندرويد، حيث من المحتمل أن يكون ذلك في محاولة لتحسين عمر البطارية.وردت شركة سامسونج بأنها ستمنح المستخدمين خيارًا لتحديد أولويات الأداء، حيث قدمت الركة مزيدًا من التفاصيل حول خدمة تحسين الألعاب.وقال سامسونج إن خدمة تحسين الألعاب تعمل على تحسين أداء وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات لمنع مشكلات التسخين أثناء جلسات الألعاب الممتدة.