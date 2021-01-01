سعر و مواصفات الجهاز اللوحي Lenovo Legion Y700



Lenovo Legion Y700 Lenovo Legion Y700

عقدت اليوم، شركة لينوفو، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن، أجهزة الألعاب الرائدة، التي تعمل، بنظام Android، بما في ذلك، الجهاز اللوحي، Lenovo Legion Y700، الذي يأتي مع، مواصفات جيدة للغاية، مقارنة بسعره الرخيص، حيث يضم، معالجا قويا، يدعم شبكات الجيل الخامس، 5G، ويضم شاشة، بمعدل تحديث عالٍ، وبجودة جيدة للغاية، وبطارية متوسطة، تدعم شحنا سريعا قويا، بالإضافة إلى أنه، يعمل بنظام التشغيل، الأحدث من جوجل، ويضم ذاكرة داخلية كبيرة، قابلة للاتساع، وغيرها من، المواصفات الجيدة، التي سأعرضها عليكم الآن، وفيما يلي، سعر ومواصفات الجهاز اللوحي Lenovo Legion Y700.



مواصفات جهاز لينوفو Y700

موعد الإعلان والإطلاق: تم تقديم، هذا الجهاز اللوحي، خلال المؤتمر، الذي أقيم، اليوم 1 مارس 2022، وسيتم إطلاقه، بشكل رسمي، إلى الأسواق، يوم 10 مارس.



الشبكة: الجهاز اللوحي، Lenovo Legion Y700، يدعم شبكات اتصال، حتى 5G، بما في ذلك، الجيل الثاني 2G، والجيل الثالث 3G، والجيل الرابع 4G، والجيل الخامس 5G، كما أنه يدعم، تركيب شريحة اتصال واحدة، من نوع، Nano-SIM، ويدعم أيضا، اتصال Wi-Fi 6 (ax).

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الشاشة: شاشة هذا الجهاز اللوحي، تأتي من فئة، IPS LCD، بحجم 8.8 بوصة، وبدقة 2560×1600 بكسل، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وبمعدل أخذ عينات، يعمل باللمس، ويبلغ 240 هرتز، كما أنها، تدعم معدل سطوع، يبلغ 500 شمعة، في البوصة، وتدعم أيضا HDR10، مع دعم، Dolby Vision.الكاميرا الأمامية: جهاز لينوفو اللوحي، يضم كاميرا سيلفي، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.الكاميرا الخلفية: يحتوي Lenovo Legion Y700، على كاميرا خلفية، بدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، التقاط صور، بخاصية HDR، وهذا الجهاز، يحتوي كذلك على، فلاش LED أحادي.المعالج: معالج التشغيل، الخاص بهذا الجهاز، يأتي من فئة، Qualcomm Snapdragon 870 5G، المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر، ومعالج الرسوميات، يأتي من فئة، Adreno 650، علما بأن، معالج التشغيل، يتكون من، نواة Kryo 585، بسرعة 3.2 جيجا هرتز، و3 أنوية Kryo 585، بسرعة 2.42 جيجا هرتز، و4 أنوية Kryo 585، بسرعة 1.80 جيجا هرتز.الذاكرة: الذاكرة الداخلية، لهذا الجهاز، تأتي بسعة، 128 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية، تأتي بسعة، 8 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.نظام التشغيل: الجهاز اللوحي، Lenovo Legion Y700، يعمل بأحدث، نظام تشغيل، من جوجل، Android 12، وأحدث واجهة مستخدم، من لينوفو، ZUI 13.البطارية: وبخصوص البطارية، فتأتي من نوع، ليثيوم بوليمر، وتأتي بسعة، 6550 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 45 واط، مثل الجهاز اللوحي، Galaxy Tab S8 Plus، الرائد من سامسونج، ومنفذ الشحن، يأتي من فئة، USB Type?C 3.0.الإضافات: يتميز هذا الجهاز، بإمكانية تركيب، شريحة اتصال، Nano-SIM، بجانب، بطاقة ذاكرة خارجية، microSD، في النفس الوقت، ويتميز كذلك، بمكبرات صوت ستريو، بالإضافة إلى أن، يدعم Dolby Vision، وDolby Atmos، مع دعم، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ونظام تحديد، المواقع العالمي GPS، وإصدار Bluetooth 5.1، واتصال واي فاي 6.سعر الجهاز اللوحي Lenovo Legion Y700سعر الجهاز اللوحي Lenovo Legion Y700، يبدأ من، 430 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 8 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.ويصل إلى، 475 دولارا، للإصدار الذي يضم، 12 جيجا رام، مع 256 جيجا بايت.