صفحات مزيفة على ”فيس بوك” تنصب الفخ

شدد خبراء فى الأمن السيبرانى على أن قراصنة الإنترنت يوقعون عددا كبيرا من ضحاياهم فى شباك الاختراق، من خلال إيهامهم بالدخول إلى صفحات من موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى حين أن تلك الروابط التى يبعثون بها تكون مزيفة وبمثابة فخ فقط، وفقا لتقرير سكاى نيوز عربية.
وبحسب تقرير صدر عن شركة "Vade" المختصة فى الأمن السيبرانى، فإن تطبيق التراسل الفورى "واتس آب"، وهو مملوك لشركة "ميتا" التى تدير فيس بوك، يأتى أيضا على رأس الحيل التى يلجأ إليها قراصنة الإنترنت من أجل اختراق المستخدمين.
وأظهرت الأرقام أن اسم فيس بوك شكل 14% من صفحات التصيد التى جرى الاعتماد عليها، لأجل الاختراق الإلكترونى، وشملت القائمة اسم موقع "مايكروسوفت"، لكن هذه المنصات ليست القنوات الوحيدة التي ينفذ من خلالها محتالو الإنترنت.
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