قبل الإعلان الرسمي مواصفات الهاتف Huawei nova 9 SE



Huawei nova 9 SE Huawei nova 9 SE

بعد أن، أكدت شركة هونور، أنها، ستكشف عن، هاتف Huawei nova 9 SE، خلال شهر مارس، ظهر تسريب جديد، يعطينا نظرة تفصيلية، على المواصفات الكاملة، لهذا الهاتف القادم، ويشير إلى أنه، سيكون أول، هاتف من هواوي، يضم كاميرا رئيسية، 108 ميجا بكسل، وسيضم شاشة، بمعدل تحديث 120 هرتز، وشحن سريع، بقوة 66 واط، بالإضافة إلى أنه، سيضم ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، ولكن المعالج، سيكون ضعيفا نسبيا، مقارنة بالمنافسين، نظرا لأنه، وصل قبل 3 سنوات، وبخصوص سعره، فلن يتخطى، 300 يورو، وخلال السطور القادمة، دعونا نتعرف على، مواصفات الهاتف Huawei nova 9 SE، التي تم تسريبها.



مواصفات الهاتف Huawei nova 9 SE

العضو الثالث، في سلسلة، nova 9 Series، سيتوفر مع، شاشة IPS LCD، حجمها 6.78 بوصة، ودقتها 2388×1080 بكسل، ومعدل تحديثها، يبلغ 120 هرتز، وسيتوفر كذلك، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Qualcomm Snapdragon 665، المصنوع بتكنولوجيا 11 نانومتر، والذي يتكون من، 4 أنوية، Kryo 260 Gold، بسرعة 2.0 جيجا هرتز، و4 أنوية، Kryo 260 Silver، بسرعة 1.8 جيجا هرتز، بجانب معالج رسوميات، من فئة، Adreno 610، بالإضافة إلى أنه، سيتوفر مع، ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، وسيعمل بنظام التشغيل، Android 11، وواجهة المستخدم، EMUI 12، مع العلم بأنه، لن يدعم، خدمات Google Play Services.



الكاميرا الأمامية، للهاتف Huawei nova 9 SE، ستكون موجودة في، ثقب صغير، في المنتصف، وستأتي بدقة، 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وستدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، كما أن الهاتف، سيحتوي على، 3 كاميرات، في الخلف، المانيرا الرئيسية، تأتي بدقة، 108 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.9، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة، 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا الماكرو، تأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرات الخلفية، ستدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وبدقة 1080 بكسل، بمعدل 30، أو 60 إطارا، في الثانية، وستدعم أيضا، خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران، EIS، وخاصية HDR، وpanorama.الهاتف Huawei nova 9 SE

بطارية هذا الهاتف، القادم من هواوي، ستصل بسعة، 4000 ملي أمبير، وسيتم شحنها، بنسبة 75%، في أقل من، 20 دقيقة فقط، بفضل تقنية الشحن السريع، التي تأتي، بقوة 66 واط، ومنفذ الشحن، سيصل من فئة، USB Type?C 2.0، كما أن هاتف، Huawei nova 9 SE، سيدعم مستشعرا لبصمات الأصابع، مدمجا في زر التشغيل، الموجود على الجانب، وسيدعم إمكانية، زيادة المساحة التخزينية، من خلال بطاقة، microSD، التي يتم تركيبها، في فتحة مخصصة، (وهذا يعني أنك، ستتمكن من، تركيب شريحتي اتصال 4G، من فئة، Nano-SIM، بجانب كارت ميموري، في نفس الوقت) مع دعمه، لمستشعر القرب الافتراضي، ومكبرات الصوت، وخاصية NFC.

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وبخصوص السعر، فيشير هذا التسريب الجديد، إلى أن، هذا الهاتف، هو نفس، الهاتف Honor 50 SE، مع بعض الاختلافات البسيطة، بما في ذلك، معالج التشغيل، الذي يأتي، من فئة، Dimensity 900، والذي يدعم، شبكات الجيل الخامس 5G، مع العلم بأن، سعر الهاتف Huawei nova 9 SE، سيتراوح بين، 250 يورو، إلى 280 يورو، وعلاوة على ذلك، فلم يتم تحديد، الموعد الرسمي، للإعلان عن الهاتف، سوى أنه، سيصل خلال، شهر مارس الجاري.