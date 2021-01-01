بعد زيادتها في مصر هذه أسعار سيتروين سي إليزيه 2022



سي إليزيه 2022 سي إليزيه 2022

بشكل رسمي من الوكيل (شركة القصراوي)، تم الإعلان مؤخرا عن زيادة سعرية على سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2022، والتي تعتبر واحدة من أهم المركبات التي تقدمها سيتروين مصر في السوق المحلي لأنها الوحيدة من فئة سيدان بين الموديلات المختلفة التي تقدمها الشركة الفرنسية في مصر.



وبعد هذه الزيادة أصبحت أسعار فئات موديل 2022 من هذه السيارة كالتالي:



- فئة أولى كومفورت من 240 ألف و900 جنيه إلى 244 ألف و900 جنيه (زيادة 4000 جنيه).

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- فئة ثانية لكشري من 269 ألف و900 جنيه إلى 274 ألف و900 جنيه (زيادة 5000 جنيه).ويحمل موديل 2022 من السيارة محرك 4 أسطوانات بسعة 1600 سي سي، وهو بقوة 115 حصان و150 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة الحركة للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل أهم التجهيزات الأساسية المقدمة بهذا الموديل الآتي:- وسائد هوائية أمامية.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 15 بوصة.- مصابيح ضبابية أمامية.- زجاج كهربائي أمامي وخلفي.- فرش داخلي من القماش.- كمبيوتر رحلات.- تكييف يدوي.- راديو ومشغل أسطوانات.- بلوتوث ومنفذ USB.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.