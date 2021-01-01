غلق كلي لشارع الهرم بسبب مترو الأنفاق..تحويلات مرورية



تحويلات مرورية تحويلات مرورية

أعلنت محافظة الجيزة غلق كلي لشارع الأهرام، بداية من المنطقة أمام مدرسة الشهيد العقيد أحمد محمود شعبان “الثانوية التجارية بنات سابقاً” حتى الجهة المقابلة لمطعم الليل بطول مايقرب من 500 متر في ااإتجاه القادم من المريوطية إتجاه ميدان الجيزة.



وقالت المحافظة في بيانها إنه في ضوء الإجراءات التنسيقية الخاصة باستكمال تسليم مواقع محطات مشروع مترو الانفاق “الخط الرابع” بشارع الأهرام بعد تسليم مواقع محطات مترو الأنفاق “المريوطية – العريش – المطبعة – الطالبية”.



واستكمالا للتعاون القائم بين محافظة الجيزة والهيئة القومية للأنفاق والشركات المنفذة للأعمال فإنه سيتم تسليم موقع محطة مترو أنفاق “مدكور” بشارع الأهرام في الإتجاه القادم من المريوطية إتجاه ميدان الجيزة “فقط” تحديداً بداية من أمام مدرسة الشهيد العقيد أحمد محمود شعبان “الثانوية التجارية بنات سابقاً” حتى الجهة المقابلة لمطعم الليل بطول ما يقرب من 500 متر، وبعرض ما يقرب من 18 مترا.

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ونوهت محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى لشارع الأهرام في المنطقة المشار إليها وذلك إبتداء من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق 4 مارس 2022 وحتي انتهاء الأعمال .كما أشارت بانه تم تجهيز التحويلة المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وهي كالتالي:تحويلات مرورية وطرق بديلة لغلق شارع الهرمحركة المركبات القادمة من محور أنور السادات “ترسا سابقاً” وترغب بالسير إتجاه شارع الأهرام تستمر بالسير حتى كوبرى “عثمان محرم الجديد ” والصعود أعلى الكوبرى ثم إستكمال السير بشارع خاتم المرسلين حتى فتحة الدوران “المواجهة لأكاديمية الفنون” ثم الدوران والعودة مرة اخرى واستكمال السير ثم الدخول يميناً بشارع فاطمة رشدي بالكامل وصولاً الى شارع الأهرام اتجاه ميدان الجيزة .