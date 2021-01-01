غلق كلي لشارع الهرم بسبب مترو الأنفاق..تحويلات مرورية

أعلنت محافظة الجيزة غلق كلي لشارع الأهرام، بداية من المنطقة أمام مدرسة الشهيد العقيد أحمد محمود شعبان “الثانوية التجارية بنات سابقاً” حتى الجهة المقابلة لمطعم الليل بطول مايقرب من 500 متر في ااإتجاه القادم من المريوطية إتجاه ميدان الجيزة.
وقالت المحافظة في بيانها إنه في ضوء الإجراءات التنسيقية الخاصة باستكمال تسليم مواقع محطات مشروع مترو الانفاق “الخط الرابع” بشارع الأهرام بعد تسليم مواقع محطات مترو الأنفاق “المريوطية – العريش – المطبعة – الطالبية”.
واستكمالا للتعاون القائم بين محافظة الجيزة والهيئة القومية للأنفاق والشركات المنفذة للأعمال فإنه سيتم تسليم موقع محطة مترو أنفاق “مدكور” بشارع الأهرام في الإتجاه القادم من المريوطية إتجاه ميدان الجيزة “فقط” تحديداً بداية من أمام مدرسة الشهيد العقيد أحمد محمود شعبان “الثانوية التجارية بنات سابقاً” حتى الجهة المقابلة لمطعم الليل بطول ما يقرب من 500 متر، وبعرض ما يقرب من 18 مترا.
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