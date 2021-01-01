تصميم خارجى محدث ل«أودي A8» موديل 2022



أودي A8 أودي A8

طرحت أودي سيارتها A8موديل عام2022 بتصميم خارجى محدث حيث حصلت المصابيح الأمامية على تصميم مختلف مماثلة لتلك الموجودة في A3 الجديدة ، والاصدار المهجن PHEV يحتوي على وحدات اضاءة في المقدمة Matrix LED.



والشبكة الامامية والمصد الأمامي حصلا على شكل مختلف قليلا جديد وخطوط عضلية رياضية أكبر على كل جانب ، ومصابيح خلفية معاد تصميمها.



وداخل المقصورة يوجد شاشتين ، إحداهما لنظام المعلومات والترفيه والأخرى للتحكم في نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) ، وتقع في منتصف لوحة القيادة ، بالإضافة إلى شاشة ثالثة لمقاييس الأجهزة الرقمية .

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السيارة زودت بمحركات جديدة محدثة الاول محرك V6 بسعة 3000 سى سى توربو الى جانبه محرك كهربائي مدمج في محول عزم الدوران الخاص بقوة اجمالية 449 حصان / 330 كيلووات وعزم دوران 699 نيوتن متر.وتعمل المحركات الجديدة على تحسين استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وحصل الطراز الهجين على بطارية جديدة بمدى أطول للقيادة الكهربائية بالكامل .