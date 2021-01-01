تصميم خارجى محدث ل«أودي A8» موديل 2022

طرحت أودي سيارتها A8موديل عام2022 بتصميم خارجى محدث حيث حصلت المصابيح الأمامية على تصميم مختلف مماثلة لتلك الموجودة في A3 الجديدة ، والاصدار المهجن PHEV يحتوي على وحدات اضاءة في المقدمة Matrix LED.
والشبكة الامامية والمصد الأمامي حصلا على شكل مختلف قليلا جديد وخطوط عضلية رياضية أكبر على كل جانب ، ومصابيح خلفية معاد تصميمها.
وداخل المقصورة يوجد شاشتين ، إحداهما لنظام المعلومات والترفيه والأخرى للتحكم في نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) ، وتقع في منتصف لوحة القيادة ، بالإضافة إلى شاشة ثالثة لمقاييس الأجهزة الرقمية .
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