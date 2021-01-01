ميتسوبيشي تنطلق بتصميم محدث من« اكليبس كروس »2022

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صورة الخبر: اكليبس كروس
اكليبس كروس

انطلقت ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2022 السيارة تنطلق بتصميم محدث بشكل شبه بواجهة أمامية بشبك أسود كبير سداسي مصابيح LED فى النهاية العلوية التي يتصل بها إطار كرومي بارز، ومصابيح أمامية في الأسفل وخطوط ديناميكية بارزة على الجوانب وإطار كرومي للنوافذ.

اكليبس كروس 2022 مزودة بمحرك 4 سلندرات تيربو بقوة 152 حصان تصل بناقل حركة CVT متغير باستمرار بكفاءة فى استهلاك الوقود وتبلغ و11 كم/ لتر بالطرق السريعة و12.3 كم/ لتر داخل المدن.

السيارة حصلت على أحدث أنظمة الأمان بشكل قياسي منها كاميرا خلفية، ونظام تنبيه من الخروج عن المسار، ورصد المشاة، والتنبيه من الاصطدامات الأمامية، ومكابح طوارئ أوتوماتيكية وشاشة رؤية علوية.

داخل المقصورة زودت السيارة بالعديد من التقنيات منها شاشة وسطية قياسية 7 بوصات و4 مكبرات صوت ومنفذ USB وبلوتوث بشكل قياسي، وشاشة 8 بوصات ونظام ملاحة ونظام

صوتي ذو 8 سماعات بالفئات الأعلى، إضافة لنظام تكييف مزدوج المناطق وتشغيل المحرك عن طريق زر.

المصدر: الاهرام أوتو

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