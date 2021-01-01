سيارة بوليستار O2 ... مفهوم كهربائي اختباري جديد

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سيارة بوليستار O2

قطعت Polestar قفزة عملاقة أخرى بعيدًا عن أصولها من فولفو مع نسخة GT من السيارة الرياضية المذهلة من مفهوم Precept الذي ينافس بورش تايكان.

تحمل بوليستر O2 الاختبارية أسلوب بوليستر المعهود مع لمسة مستقبلية وتفاصيل حادة. تحمل الواجهة مصابيح بوليستر ورزمة أيروديناميكية خفيفة مع مشتت هواء رياضي، وتكمل العجلات التصميم بتصميمها وحجمها. وفي الخلف يوجد شريط الإضاءة المتصل. توفر O2 مقاعد 2+2 مع سقف صلب قابل للفتح، تتميز أيضاً بداخلية أنيقة وتقنية مع شاشة مقاس 15 إنش.

للأسف لا يبدو أن بوليستار تنوي إنتاج السيارة، وقالت أنها مجرد نموذج اختباري.

المصدر: سعودى شفت

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