بعد تصاعد ازمة اوكرانيا تراجع الاسهم اليابانية باستثناء قطاع الطاقة

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تراجعت الأسهم اليابانية إلى أقل مستوى في قرابة أسبوعين اليوم الجمعة مع تصاعد القتال في أوكرانيا، لكن المؤشر نيكي تفادى أدنى إغلاق منذ 15 شهرا مع استقرار السوق في جلسة منتصف النهار.

وأنهى نيكي الجلسة منخفضا 2.23 بالمئة ليغلق عند 25985.47 نقطة بعد تراجعه ثلاثة بالمئة صباحا ليلامس 25774.47 نقطة لأول مرة منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020.



وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.96 بالمئة إلى 1844.94 نقطة ليعوض خسائره في وقت سابق من الجلسة عندما نزل 2.42 بالمئة.

وانخفض المؤشر نيكي لثالث أسبوع على التوالي ونزل 1.86 بالمئة، كما تراجع المؤشر توبكس 1.67 بالمئة في ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي أيضا.

وتراجعت كافة المؤشرات الفرعية على المؤشر نيكي يوم الجمعة، لكن أسهم قطاع الطاقة كانت الأقل انخفاضا إذ تلقت دعما من زيادة أسعار النفط بفعل مخاوف مرتبطة بروسيا.



وسجل سهم هينو موتورز أكبر انخفاض على المؤشر نيكي من حيث النسبة المئوية وهوى 14.76 بالمئة بعد تقرير نشرته وسائل إعلام محلية ذكر أن الشركة المصنعة للشاحنات تخضع لتحقيق بسبب بيانات الانبعاثات. وتراجع سهم الشركة الأم تويوتا موتور 3.57 بالمئة.

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كما انخفضت أسهم شركات صناعة الرقائق الإلكترونية، وتراجع سهم طوكيو إلكترون 3.82 بالمئة في حين نزل سهم أدفانتست 4.12 بالمئة.وارتفعت أسهم قطاع الشحن، وزاد سهم ميتسوي أو.إس.كيه لاينز 3.86 بالمئة وصعد سهم نيبون يوسن كيه.كيه 1.45 بالمئة.