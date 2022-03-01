سعر الدولار اليوم الجمعة 4 مارس 2022 فى مصر

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اسعار العملات

شهدت أسعار الدولار، اليوم الجمعة، استقرارًا ملحوظًا، مقابل الجنيه المصري، في كل من بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وشركات الصرافة.

وتقدم «بوابة الأهرام» تحديثا فوريا لأسعار العملات ومنها الدولار، الذي عاش لفترة كبيرة في حالة من الاستقرار.

سعر الدولار الأمريكي اليوم:
سجل سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية على النحو التالى:

بنك مصر:
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري:
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي:
15.66جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي الإسلامي:
15.68 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
البنك المركزي المصري:
15.66جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.

ما الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات؟
سعر بيع العملات هو السعر الذي تقوم به ببيع العملات للبنك أو شركات الصرافة.

أما سعر شراء العملات هو السعر الذي يتم شراء العملات به من البنوك، وعادة ما يكون سعر الشراء أعلى من سعر البيع.

المصدر: بوابه الاهرام

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