سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الجمعة 4-3-2022

ثبت سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 4-3-2022، بالبنوك العاملة في مصر مقابل الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، واستقر فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودي فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.
وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.17 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.
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