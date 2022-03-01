أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

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اسعار الذهب

تهتم جميع دول العالم ب أسعار الذهب اليوم؛ لما في ذلك من عائد نافع على اقتصاد الدول، ويُعتبر أيضًا الأمر مهم بالنسبة للكثيرين مِن مَن هم مقبلين على الزواج من الرجال والنساء وخصوصًا في مصر، وتعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر معلومات هامة بالنسبة للمستثمرين وذلك لارتباط أسعار الذهب بالاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 4-3-2022 :

سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في مصر يوم الجمعة :

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في مصر يوم الجمعة نحو 972.67 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط في مصر يوم الجمعة :

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط في مصر يوم الجمعة حوالي 851.09 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط في مصر يوم الجمعة :
بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط في مصر يوم الجمعة نحو 729.51 جنيهًا.

سعر الجنية الذهب في مصر يوم الجمعة :

سجل سعر الجنية الذهب في مصر يوم الجمعة نحو 6968.72 جنيهًا.

سعر الأونصة الذهب بالدولار في مصر يوم الجمعة :

وصل سعر الأونصة الذهب في مصر يوم الجمعة إلى 1935.9 دولار.

المصدر: بوابة دار المعارف

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