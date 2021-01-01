الشاي الأخضر يمكن أن يتسبب في ارتفاع حاد بضغط الدم.دراسة توضح

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يعتبر الشاي الأخضر مشروبًا صحياً مصنوعًا من نبات الشاي المعروف باسم كاميليا سينينسيس، حيث له قوة صحية تم استخدامها لعدة قرون كأداة طبية في الطب البديل لعلاج كل شيء من الحمى إلى أمراض القلب.



ويساهم في تسريع فقدان الوزن إلى الوقاية من السرطان وإدارة ضغط الدم، ويأتي الشاي الأخضر بالعديد من الفوائد الصحية، كما ثبت أنه يمنع الأمراض العصبية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون، كما تم الترويج للشاي الأخضر كبديل للقهوة للأشخاص الذين يحاولون تقليل تناول الكافيين.



ويعتبر الشاي الأخضرغني بمضادات الاكسدة التي تزيد من التمثيل الغذائي وتفكك الدهون وتمنع امتصاص الدهون، كما يحتوي على خصائص تعمل على فتح الشهية وتحسين صحة الجهاز الهضمي التي تساعد على تحسين الجهاز الهضمي وتساعد في إنقاص الوزن، وذلك حسب ما ذكره موقع "webmd".

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ورغم فوائده العديدة في علاج الكثير من الأمراض، إلا أن العلماء يحذرون من نوعين شائعين من الشاي يمكن أن يتسببا في ارتفاع حاد في ضغط الدم خلال دقائق من تناول أي منهما.ويقول مؤلفو الدراسة: "في الوقت الذي يعترف فيه بالشاي كمعزز للصحة، تشير الدلائل إلى أن بعض أنواع الشاي قد تسبب زيادة مؤقتة في ضغط الدم، ويرجع ذلك أساسًا إلى محتواها من الكافيين".ولاحظ مؤلفو الدراسة، الذين نُشرت نتائجهم في مجلة "Hypertension"، زيادة كبيرة في ضغط الدم بعد فترة وجيزة من شرب الشاي الأخضر والأسود على وجه الخصوص، وزيادة في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بعد 30 دقيقة من الشرب، ويذكر العلماء أن القفزة المحتملة في الضغط بعد شرب الشاي تتجاوز الزيادة في ضغط الدم التي لوحظت عند الناس بعد شرب القهوة.وفي الوقت نفسه، تتوقف زيادة الضغط بعد تناول الشاي بسرعة، وبعد 60 دقيقة من شرب الشاي، تعود قراءات ضغط الدم إلى عتبة سابقة، ويلاحظ العلماء أيضًا أنه لدى الأشخاص الذين يشربون الشاي بانتظام، لا يميل الجسم إلى التفاعل مع زيادة الضغط، وتكون ردود أفعاله تجاه القهوة أقل، بحسب موقع ميديك فوروم.ومن الغريب أن الباحثين سجلوا القدرة على زيادة ضغط الدم ليس فقط للشاي الأسود، ولكن أيضًا الأخضر وهو مشروب يعتبر عادة ذا تأثير خافض للضغط، ولاحظ العلماء أن الكافيين الموجود في الشاي الأخضر يمكن أن يرفع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الموجود مسبقًا.ويوصي الخبراء بالحذر في شرب الشاي للأشخاص الذين نادرًا ما يشربونه، ولديهم أيضًا أمراض القلب والأوعية الدموية المزمنة، وبادئ ذي بدء، يجب ألا تشرب الشاي الثقيل، يمكن أن يكون شربه مفيدًا فقط في ظروف الضغط المنخفض، حيث تتدهور الحالة الصحية.