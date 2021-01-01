أبرزها المحمول.أجهزة إليكترونية لا يفضل شراؤها للأطفال بمختلف أعمارهم.

يسعى الآباء والأمهات لتوفير لأطفالهم كل ما يحلمون أو لا يحملون به، لذلك يعملون بكل جهد لتحقيق ذلك، وفي الوقت نفسه يرغبون في تربية أطفالهم بشكل جيد، ويعتقدون أن شراء بعض الأشياء لأطفالهم تجعلهم سعداء، ولكن الذى لا يعلمونه أنها تؤثر عليهم بشكل سلبى وعلى سلوكهم بشكل أو بآخر، لذلك نستعرض في هذا التقرير، أجهزة إليكترونية لا يجب على الآباء شراؤها لأبنائهم، وفقاً لما ذكره موقع"dontpayfull" .
أجهزة إليكترونية لايجب توفيرها للأطفال
جهاز تليفزيون بغرفة النوم:
يفضل وجود جهاز تليفزيون في غرفة المعيشة، حيث يجلس أفراد الأسرة، لكن لا يفضل وضعه في غرفة الأطفال، حيث يشتت انتباهم ويشجعهم على العزلة عن أفراد الأسرة، وبالتالي يؤثر ذلك بشكل سلبى على سلوكهم.
جهاز "DVD"
يفضل تجنب توافر جهاز "DVD" للأطفال لمشاهدة الأفلام عليه، لأن الطفل قد يرتبط بشخصية معينة من أبطال الأفلام وتؤثر عليه نفسياً ويظهر ذلك في سلوكه الشخصى، حيث يتحول لشخص عنيف ويتلفظ بألفاظ خارجة، كما أن مشاهدة الطفل للأفلام بكثرة يتسبب في تحوله لشخص منعزل عن الآخرين.
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