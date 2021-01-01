أبرزها المحمول.أجهزة إليكترونية لا يفضل شراؤها للأطفال بمختلف أعمارهم.



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

يسعى الآباء والأمهات لتوفير لأطفالهم كل ما يحلمون أو لا يحملون به، لذلك يعملون بكل جهد لتحقيق ذلك، وفي الوقت نفسه يرغبون في تربية أطفالهم بشكل جيد، ويعتقدون أن شراء بعض الأشياء لأطفالهم تجعلهم سعداء، ولكن الذى لا يعلمونه أنها تؤثر عليهم بشكل سلبى وعلى سلوكهم بشكل أو بآخر، لذلك نستعرض في هذا التقرير، أجهزة إليكترونية لا يجب على الآباء شراؤها لأبنائهم، وفقاً لما ذكره موقع"dontpayfull" .



أجهزة إليكترونية لايجب توفيرها للأطفال



جهاز تليفزيون بغرفة النوم:



يفضل وجود جهاز تليفزيون في غرفة المعيشة، حيث يجلس أفراد الأسرة، لكن لا يفضل وضعه في غرفة الأطفال، حيث يشتت انتباهم ويشجعهم على العزلة عن أفراد الأسرة، وبالتالي يؤثر ذلك بشكل سلبى على سلوكهم.



جهاز "DVD"



يفضل تجنب توافر جهاز "DVD" للأطفال لمشاهدة الأفلام عليه، لأن الطفل قد يرتبط بشخصية معينة من أبطال الأفلام وتؤثر عليه نفسياً ويظهر ذلك في سلوكه الشخصى، حيث يتحول لشخص عنيف ويتلفظ بألفاظ خارجة، كما أن مشاهدة الطفل للأفلام بكثرة يتسبب في تحوله لشخص منعزل عن الآخرين.

قد يعجبك أيضا...

تليفون ذكي:يفضل تجنب شراء هاتف ذكى للأطفال خاصة إذا كانوا ليسوا بحاجة له، حيث إن الهاتف يجعلهم مشتتين دائماً ويستخدمون مواقع التواصل الاجتماعى لفترة من الوقت، مما يتسبب في إهمالهم لمذاكرة دروسهم.أجهزة الكمبيوتر:أجهزة الكمبيوتر الثابتة والمحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، تجذب الطفل للجلوس أمامها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ولكن إذا كان الطفل يستخدمها للمذاكرة، يفضل أن يستخدمه أمام والديه حتى يراقبوا فترة استخدامه للجهاز.ألعاب العنف الإلكترونية:إذا كان عليك شراء ألعاب فيديو لطفلك، فابحث عن الألعاب المناسبة للعائلة، أو الألعاب التي تساعدهم على تطوير مهارات التفكير الاستراتيجي لديهم.