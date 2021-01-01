عشان تستعدى لأيام الصيف..طريقة عمل 5 وصفات لمشروبات باردة ومنعشة.



مشروبات باردة ومنعشة مشروبات باردة ومنعشة

مع تغيرات درجات الحرارة واقتراب فصل الصيف، يحتاج الجسم للكثير من الترطيب من خلال شرب الماء والعصائر الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية الهامة التي تمد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها، ولهذا نستعرض مع الشيف فاطمة عبد المنعم طريقة عمل 5 مشروبات باردة لمحاربة حر الصيف، ويمكن تحضيرها في شهر رمضان لتناولها بجانب وجبة الإفطار.



طريقة عمل 5 مشروبات باردة لفصل الصيف



طريقة عمل سموثي الفراولة:



المكونات :



خمس حبات فراولة.



ثمرة خوخ كبيرة.

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2 كوب حليب.طريقة تحضير مشروب سموثي الفراولةيجب غسل الفراولة جيداً وتقطيعها إلى نصفين وكذلك الخوخ ثم إضافتهما في الخلاط الكهربي مع إضافة الحليب والفراولة والخوخ ويمكن أيضًا إضافة القليل من السكر حسب الرغبة، وخلط الفواكه جيداً وتقديمها في أكواب مع قطع من الثلج.طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع والريحان:المكونات:خمس أعواد من النعناع.2عود من الريحان.كوب ماء بارد.ملاعق كبيرة من السكر.ثمرة ليمون متوسطة الحجم.طريقه تحضير مشروب الليمون بالنعناع:يجب غسل النعناع والريحان جيداً وتقطيع الليمون إلى نصفين ثم إضافة كل المكونات وهي النعناع والريحان والليمون والماء والسكر في الخلاط الكهربائي وخلطهما جيداً لمدة دقيقة ثم تصفية العصير بالمصفاة ويقدم المشروب في أكواب مع تزينهم ببعض أوراق النعناع وشرائح الليمون وقطع من الثلج.طريقة عمل مشروب البرتقال مع الجزر والقرفة:المكونات:ثمرة برتقال.ثمرة جزر.2كوب ماء.عود قرفة.ربع كوب سكر.طريقة تحضير مشروب البرتقال:يجب تقشير البرتقال والجزر وتقطيعهما إلى شرائح ثم إضافة البرتقال والجزر والماء والسكر في الخلاط الكهربائي وخلطهما جيداً ثم تحضير مصفاة وتصفية العصير وتقديمهم في أكواب وتزين بعود القرفة.طريقة عمل البسكويت الشيكولاتة البارد:المكونات:كوب حليب.خمس حبات من بسكويت الشيكولاتة.طريقه تحضير مشروب بسكويت الشيكولاتة:تحضير خلاط كهربائي ثم إضافة الحليب وبسكويت الشيكولاتة وخلطهم جيداً لمدة دقيقة ثم تقديم المشروب في أكواب وتزينهم بقطع البسكويت المطحون أو الكريمة.طريقة عمل الكركدية البارد:المكونات:كوب من أوراق الكركدية.لتر ماء.كوب سكر.طريقة تحضير مشروب الكركديه:يجب نقع أوراق الكركدية لمدة لا تقل عن 3 ساعات في لتر ماء ثم تصفيته بالمصفاة وإضافة السكر مع التقليب جيداً حتى يذوب السكر تماما ًويقدم بارد.