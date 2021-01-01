«نواة التمر»وصفة سحرية للتخسيس.والغذاء الأمثل لمرضى السكري



نواة التمر نواة التمر

لطالما أثبتت الدراسات العلمية والطبية الفوائد التي يحملها التمر، وقدم العديد من الأطباء النصائح لمرضاهم بتناول التمر باعتباره علاجا، يقي من العديد من الأمراض الخطيرة، ولكن الكثير منا ليس على دراية بالفوائد الأكثر التي تحملها «نواة التمر» والتي نجهلها، بل ونلقي بها بعد الانتهاء من تناول التمرة.



منذ القدم تستخدم نواة التمر كإحدى طرق العلاج في تفتت حصى الكلى والشفاء من المرارة، ويرجع ذلك للأحماض الأمينية التي تحتوي عليها النواة، وحمض الأكساليك، أيضًا تتوفر نسبة من كبيرة من الألياف الطبيعية والمفيدة بالنسبة للجهاز الهضمي، حيث تحتوي النواة على نسبة وافرة من الكربوهيدرات، والدهون، والبروتينات، والألياف، والرماد، والماء، وأحماض زيتية ضرورية لجميع أعضاء الجسم، مثل حمض السيتريك، وحمض اللانوليك، وعلى عناصر الكالسيوم، والبوتاسيوم، والحديد، والفسفور، والنحاس وغيرها.



ولأننا نجهل فوائد «نواة التمر» ولا ندرك القيمة الغذائية التي تحملها بل إنها لا تقل أهمية عن التمر نفسه، وأنها مفيدة لصحة الإنسان.

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«نواة التمر» الغذاء الأمثل لمرضى السكريكما أن نواة التمر تعد الاختيار الأمثل لمرضى السكري، فهي تعمل على ضبط معدل السكر في الدم، بل ينصح الأطباء مرضى السكري من شرب «قهوة نواة التمر» وتحضر بتحميص النواة ومن ثم طحنها، وإضافة كوب من الماء الساخن إليها، وشربها بشكل يومي منتظم.«نواة التمر» وصفة تخسيس طبيعيةوتعد نواة التمر من أهم العناصر الغذائية المساعدة على خفض الوزن ورفع معدلات الحرق، ويفضل العديد من أطباء التغذية الراغبين بزيادة نسبة الحرق أن يقوموا بغسل كمية من نواة التمر، وتحميصها ومن ثم طحنها لمدة ساعة أو ساعتين حتى يتحول لونها للبني الغامق، وإعداد مشروب مكون من ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل ونفسها من القرفة وكمية قليلة جدًا من الفلفل الأسود، وتضاف إلى كوب من الماء ومن ثم تناولها بشكل منتظم ومستمر حيث أكدت النتائج على سرعة حرق الدهون ورفع الحرق، ويمكن تحليته بإضافة ملعقة من العسل الأبيض.كذلك يمكننا إضافة مسحوق نواة التمر في الأكل والعصائر، ومع المعجنات أثناء العجن لتختلط مع العجين، للاستفادة من القيمة الغذائية التي تحملها نواة التمر، كما يمكن لمحبي القهوة الاستغناء عنها واستبدال مسحوق القهوة بها، خاصة أنها خالية من الكافيين وغنية بالفيتامينات المختلفة ومضادات الأكسدة.«نواة التمر» تساعد على تأخر التجاعيدإلى جانب الفوائد الصحية لـ «نواة التمر» فإنها تحمل أيضًا العديد من الفوائد التجميلية المفيدة للشعر والبشرة، من خلال عمل ماسك للبشرة يحد من التجاعيد ومقاومتها، ويتم ذلك من خلال خلط ملعقة من مطحون النواة مع ملعقة عسل أبيض صغيرة، ووضعها على البشرة لمدة 10 دقائق مرتين في الأسبوع.أما عن الفوائد التجميلية لنواة التمر على الشعر، نصحت د. إيمان مصطفى، خبيرة التغذية، بدمج مسحوق نواة التمر مع القليل من زيت الزيتون وزيت الخروع، بمقادير متساوية ونضعه على الشعر حتى يجف، ومن ثم نقوم بغسله وسينعكس ذلك بصورة ايجابية مع دوام الاستمرار.تعزز من صحة الدماغأثبتت الدراسات أن التمر قد يحمي من الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الدماغ، وفقًا لما ورد عن موقع «أورجانيك فاكتس» تعتبر ثمار نخيل التمر مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية وهي غنية بالفينول ومضادات الأكسدة الطبيعية، مثل الأنثوسيانين وحمض الفيروليك وحمض البروتوكاتيكويك وحمض الكافيين، قد يساعد وجود هذه المركبات متعددة الفينول على إبطاء تطور مرض الزهايمر والخرف.مميزات أخرى لنواة التمر*تسكن آلام الأسنان، والتهاب اللثة؛ لاحتوائها على خصائص مضادة للالتهاب، عن طريق كسر نواة التمر، لإخراج مادة مستحلبة طعمها مر منها، ثم فرك موضع الألم بالمستحلب، وتركه لمدة ثلث ساعة تقريبًا حتى يزول الألم.*تعالج مرض النقرص؛ لاحتوائها على عناصر قلوية، مضادة للمرض والآلام الناتجة عنه.