ماذا يحدث لو أطلقت كل الصواريخ النووية بوقت واحد؟

حالة من الذعر أثارتها الحرب المندلعة بين روسيا وأوكرانيا، ما جعل البعض يصفها بالحرب العالمية الثالثة، في ظل مخاوف من احتمالية دخول دول أخرى بعضها ينحاز إلى الدب الروسي، والآخر يأتي مع أوكرانيا، ما يعني إمكانية استخدام أسلحة نووية لم يسبق رؤيتها من قبل في تاريخ البشرية.
القدرات النووية في العالم
ورغم أن الأرقام الدقيقة سرية، يقدر اتحاد العلماء الأمريكيين، أن هناك حوالي 19000 صاروخ نووي، 95% منها روسية وأمريكية، وتتباين قوتها التفجيرية بشكل كبير، فالأسلحة النووية الحرارية الاستراتيجية للقوى العظمى تمثل ضربات قوية، تقاس بما يعادل عدة ملايين طن من مادة تي إن تي: «مليون طن من مادة تي إن تي هي ميجا طن»، بينما الرؤوس الحربية التي اختبرتها الهند وباكستان أقل قوة بنحو 100 مرة»، وفقا لما ذكره موقع «science focus».
ماذا يحدث لو أطلقت كل الصواريخ في وقت واحد؟
وبافتراض أن كل رأس حربي لديه تصنيف ميجا طن، فإن الطاقة المنبعثة من تفجيرها المتزامن لن تدمر الأرض، ومع ذلك ستحدث حفرة يبلغ قطرها حوالي 10 كيلومترات وعمقها كيلو مترين.
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