لعمل أجنحة الدجاج المقلية في دقائق



أجنحة الدجاج المقلية أجنحة الدجاج المقلية

تبحث السيدات دوما على وصفات أكلات جديدة لإعدادها في المنزل بدون تعب، لذلك نقدم في هذا التقرير طريقة عمل أجنحة الدجاج المقلية في دقائق.



أجنحة الدجاج المقلية

باستخدام أجنحة الدجاج الطازجة أو المجمدة، وتكون جاهزة في أقل من 30 دقيقة، إليك خطوات التحضير.



مقادير أجنحة الدجاج المقلية

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2 رطل أجنحة دجاج نيئةملح وفلفل1/4 ملعقة صغيرة ملح1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون1/4 ملعقة صغيرة ملح1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون1 قشر ليموننصف عصير ليمونعسل الثوم1/4 ملعقة صغيرة ملح1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون1 فص ثوم مبشور2 ملعقة كبيرة عسل3 ملاعق كبيرة صلصة1/2 كوب زبادي عادي1/2 ملعقة صغيرة ملح1/4 كوب صوص باربيكيو1/4 ملعقة صغيرة ملحطريقة عمل أجنحة الدجاج المقلية:1- سخن المقلاة الهوائية على 380 درجة فهرنهايت لمدة 5 دقائق.2- أضف أجنحة الدجاج النيئة إلى سلة المقلاة الهوائية وأغلقها واطبخها عند 380 درجة فهرنهايت لمدة 25 دقيقة، ثم رجها مرة واحدة كل نصف مرة.3- أثناء طهي أجنحة الدجاج ، قم بإعداد التوابل المفضلة الملح والفلفل والليمون والفلفل والباربيكيو أو الثوم بالعسل.4- تُرفع أجنحة الدجاج في وعاء كبير وتُضاف التوابل المُختارة ويُقلب حتى يتغطى.5- قدميها ساخنة ومقرمشة.