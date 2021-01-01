لعمل أجنحة الدجاج المقلية في دقائق

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أجنحة الدجاج المقلية

تبحث السيدات دوما على وصفات أكلات جديدة لإعدادها في المنزل بدون تعب، لذلك نقدم في هذا التقرير طريقة عمل أجنحة الدجاج المقلية في دقائق.

أجنحة الدجاج المقلية
باستخدام أجنحة الدجاج الطازجة أو المجمدة، وتكون جاهزة في أقل من 30 دقيقة، إليك خطوات التحضير.

مقادير أجنحة الدجاج المقلية

2 رطل أجنحة دجاج نيئة
ملح وفلفل
1/4 ملعقة صغيرة ملح
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
1 قشر ليمون
نصف عصير ليمون
عسل الثوم
1/4 ملعقة صغيرة ملح
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
1 فص ثوم مبشور
2 ملعقة كبيرة عسل
3 ملاعق كبيرة صلصة

1/2 كوب زبادي عادي
1/2 ملعقة صغيرة ملح
1/4 كوب صوص باربيكيو
1/4 ملعقة صغيرة ملح

طريقة عمل أجنحة الدجاج المقلية:
1- سخن المقلاة الهوائية على 380 درجة فهرنهايت لمدة 5 دقائق.
2- أضف أجنحة الدجاج النيئة إلى سلة المقلاة الهوائية وأغلقها واطبخها عند 380 درجة فهرنهايت لمدة 25 دقيقة، ثم رجها مرة واحدة كل نصف مرة.

3- أثناء طهي أجنحة الدجاج ، قم بإعداد التوابل المفضلة الملح والفلفل والليمون والفلفل والباربيكيو أو الثوم بالعسل.

4- تُرفع أجنحة الدجاج في وعاء كبير وتُضاف التوابل المُختارة ويُقلب حتى يتغطى.

5- قدميها ساخنة ومقرمشة.

المصدر: elbalad

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