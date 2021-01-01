ممارسة هذه التمارين الرياضية .. ممنوعة لمرضى ارتفاع ضغط الدم



مرضى ارتفاع ضغط الدم مرضى ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم هو اضطراب في نمط الحياة يمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بأمراض خطيرة إذا تركت دون تشخيص أو علاج لفترة طويلة.



يحتاج الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، إلى الانتباه إلى مستويات ضغطهم طوال اليوم وتجنب أي حدث غير مألوف يمكن أن يؤدي إلى زيادة مفاجئة في المستويات ، مما يعرضهم لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية، يمكن أن يؤدي ممارسة بعض التمرين المكثف إلى رفع مستوى ضغط الدم بسرعة.





ممارسة الرياضة اليومية لها فوائد صحية عديدة ، حتى لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يمكن لأداء تمارين بسيطة مثل المشي السريع والركض واليوجا أن تساعد في تقليل مستوى التوتر وكذلك خفض مستويات ضغط الدم، لكن بعض الأنشطة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم على الفور ، مما يؤدي إلى الدوار وضيق التنفس.



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يوصى لجميع الذين لديهم قراءة ضغط دم تبلغ 180/100 مم زئبق أو أكثر ، طلب المشورة الطبية من طبيبهم قبل البدء في أي نظام تمارين رياضية جديد، فيما يلي بعض التمارين التي يجب أن يكونوا حذرين بشأنها.تمارين يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم تجنبها- رفع الأثقاليمكن أن تساعد تمارين القوة في تقوية العظام وتقليل مخاطر الإصابات المرتبطة بالعظام، بالنسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم ، يمكن أن يساعد رفع الأثقال في إدارة مستوى ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة ، فقط إذا تم إجراؤها بشكل محدود، يمكن أن يؤدي التمرين القاسي إلى رفع مستوى ضغطك إلى مستوى خطير.- الغوصيؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة خطر حدوث ارتفاع مفاجئ في المستوى أثناء الغوص، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية ، وكلاهما يمكن أن يكون قاتلاً تحت الماء، قبل تجربة هذه الرياضات المائية ، استشر طبيبك وقم بإجراء فحوصات لتجنب أي أحداث غير سارة.- القفز بالمظلاتيمكن أن يتعارض ارتفاع ضغط الدم مع قلق ما قبل الرحلة وتغيرات الأكسجين أثناء القفز بالمظلات، إنها رياضة متطرفة ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى ضغط الدم، قد لا تكون مثل هذه الرياضة مفيدة لصحتك، تحدث إلى طبيبك قبل تجربة أي شيء من هذا القبيل.-سكواشالاسكواش هو تمرين مكثف يتطلب منك الجري والتحرك بسرعة، يمكن أن يؤدي أداء مثل هذه التمارين أثناء الإصابة بارتفاع ضغط الدم إلى ارتفاع سريع في مستوى ضغط الدم ويعرضك لخطر الإصابة بنوبة قلبية، تعد البولينج والجولف وتنس الطاولة خيارات أفضل.المصدر: timesofindia