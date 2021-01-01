أعرف الحقيقة .. هل السماعات اللاسلكية خطر على الأذن؟



السماعات اللاسلكية السماعات اللاسلكية

السماعات اللاسلكية أصبحت من أكثر الأشياء التي المتداولة و يتم إستخدامها بشكل ملحوظ بالأخص بين الشباب و الأطفال وهو ما أثار القلق بشأن الآثار الصحية المرتبطة بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية (EMFs) المنبعثة من الأجهزة اللاسلكية.

وحذر العلماء من أن المخاطر الصحية المحتملة للتعرض المزمن للمجالات الكهرومغناطيسية تشمل السرطان والأضرار الجينية والاضطرابات العصبية وعجز التعلم والذاكرة والقضايا الإنجابية ، من بين أمور أخرى.



دعا النداء منظمة الصحة العالمية (WHO) والأمم المتحدة إلى اعتماد إرشادات أكثر صرامة بشأن التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية من الأجهزة اللاسلكية لحماية الأشخاص بشكل أفضل من الآثار الصحية الضارة المحتملة.

على الرغم من وجود بحث كبير حول المخاطر الصحية المرتبطة بالمجالات الكهرومغناطيسية ، إلا أن هناك القليل جدًا من الأمان من التعرض للإشعاع طويل المدى من البلوتوث أو سماعات الرأس اللاسلكية ، وفقًا لجويل إم موسكويتز ، دكتوراه ، مدير مركز الأسرة والمجتمع الصحة في جامعة كاليفورنيا ، بيركلي.

في حين أننا لا نعرف حاليًا المخاطر الصحية الدقيقة المرتبطة بالاستخدام المزمن لسماعات الأذن اللاسلكية ، فقد بدأ العلماء في فهم الضرر المحتمل الذي قد تسببه.



ما هو الإشعاع الكهرومغناطيسي؟

قد يعجبك أيضا...

المجالات الكهرومغناطيسية هي مناطق غير مرئية من الطاقة ، أو الإشعاع ، التي تنتجها الكهرباء.عندما نستخدم سماعات البلوتوث والسماعات اللاسلكية - بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وحتى أفران الميكروويف - فإنها تصدر نوعًا معينًا من EMF غير المؤين (أو منخفض المستوى) يسمى إشعاع التردد اللاسلكي (RFR).في عام 2011 ، صنفت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان هذا النوع من الإشعاع على أنه مادة مسرطنة للإنسان، استند هذا التصنيف إلى زيادة خطر الإصابة بالورم الدبقي ، وهو نوع من سرطان الدماغ ، مرتبط باستخدام الهاتف الخلوي.علاوة على ذلك ، في عام 2018 ، وجد بحث من من البرنامج الوطني لعلم السموم (NTP) أن التعرض لمستويات عالية من RFR - مثل ما يتم استخدامه في الهواتف الخلوية 2G و 3G - يمكن أن يسبب السرطان في الفئران.أكبر الأسئلة التي نواجهها الآن هي كيف ترتبط هذه النتائج بالبشر وما هي المستويات المحددة من RFR التي قد تشكل تهديدًا لصحتنا.يعتقد العلماء أن المبادئ التوجيهية الحالية للمجالات الكهرومغناطيسية غير كافيةبشكل عام ، كمية الإشعاع التي تصدرها سماعات البلوتوث أقل بكثير مما تولده الهواتف المحمولة العادية ، وفقًا لموسكوفيتز.ومع ذلك ، فإن الانبعاثات ليست العامل الوحيد الذي يكون على المحك عندما يتعلق الأمر بكسر تأثير هذا النوع من الإشعاع، يساعدنا أيضًا معدل الامتصاص المحدد (SAR) - أو مقدار الترددات الراديوية التي يمتصها جسم الإنسان من الجهاز - في تحديد كمية الإشعاع التي تتسرب فعليًا إلى أجسامنا.بينما تصدر Bluetooth وسماعات الرأس اللاسلكية مستويات أقل من الإشعاع مقارنة بالهاتف الخلوي ، فإن وضعها يمثل مصدر قلق كبير لبعض خبراء الصحة."نظرًا لقرب أجهزة Bluetooth - خاصة سماعات الرأس اللاسلكية أو سماعات الأذن من الجسم أو الرأس - فإن التعرض الفعلي للرأس ربما يكون نصف أو ثلث ما قد تحصل عليه من هاتفك الخلوي ،" أوضح موسكوفيتش.وفقًا لـ Moskowitz ، تتطلب لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) حاليًا أن يكون معدل الامتصاص النوعي للأجهزة اللاسلكية 1.6 واط لكل كيلوغرام أو أقل. تم تطوير هذا الرقم في منتصف التسعينيات لحماية المستهلكين من مخاطر التدفئة قصيرة الأجل. ويضيف أن معدل SAR لأجهزة Apple AirPods يبلغ حوالي 0.466 واط لكل كيلوغرام.في حين أن معدل الامتصاص النوعي الخاص بـ AirPod يقع ضمن نطاق الكميات المسموح بها ، يشعر العديد من العلماء بالقلق من أن لوائح SAR الحالية لا تأخذ في الحسبان المخاطر المحتملة المرتبطة بالتعرض المطول لهذه المستويات المنخفضة من الإشعاع.يتوقع بعض الخبراء أنه حتى في المستويات المنخفضة من معدل الامتصاص النوعي ، فإن الاستخدام المطول والمزمن لأجهزتنا اللاسلكية يمكن أن يزيد بشكل كبير بمرور الوقت ويضر بصحتنا.صرح Moskowitz على موقعه على الإنترنت: "إذا استخدم أحد أجهزة AirPods لساعات عديدة في اليوم ، فإن التعرض التراكمي للدماغ من إشعاع الميكروويف قد يكون كبيرًا".بعد أخذ كل الأشياء في الاعتبار ، يبدو أن هناك حاجة كبيرة لجمع المزيد من البيانات حول التعرض المزمن للإشعاع المنبعث من أجهزتنا اللاسلكية وكيفية تأثيره أو صحته بالإضافة إلى إعادة النظر في إرشادات حد التعرض وفقًا لذلك.هناك بعض الاحتياطات التي يمكنك اتخاذهاإلى أن نحصل على هذه البيانات ، كل ما يمكننا فعله حقًا هو اتخاذ احتياطات خاصة لتجنب المخاطر الصحية المحتملة."إذا كنت تخطط لإجراء مكالمات هاتفية مطولة ، فإن البدائل الأكثر أمانًا هي استخدام ميزة مكبر الصوت على هاتفك وسماعات الرأس السلكية ، وفقا لما قاله " د. سانتوش كيساري ، أخصائي أورام الأعصاب ورئيس قسم علوم الأعصاب وعلاج الأعصاب في معهد جون واين للسرطان في بروفيدنس أخبر مركز سانت جون الصحي في سانتا مونيكا ، كاليفورنيا هيلث لاين.الشيء نفسه ينطبق على أولئك الذين يستمعون إلى الموسيقى أو البودكاست لساعات متتالية كل يوم، هذا مهم بشكل خاص للأطفال ، الذين ما زالوا في طور النمو وبالتالي هم أكثر حساسية للإشعاع.الأطفال معرضون لخطر أكبر لأن رؤوسهم صغيرة وجماجمهم أرق، وأوضح كيساري أنه من المتوقع أن يتعرضوا بدرجة أكبر لأي إشعاع كهرومغناطيسي.تشمل الاحتياطات العامة الأخرى إبقاء هاتفك الخلوي على بعد حوالي 10 بوصات من وجهك عندما يمكنك ذلك واستخدام خليتك فقط عندما تكون الإشارة قوية ، لأن الاستقبال السيئ ينبعث المزيد من الإشعاع ، كما يقول موسكوفيتز.قد يكون من شبه المستحيل تجنب الإشعاع تمامًا هذه الأيام ، ولكن يمكننا جميعًا اتخاذ بعض الخطوات لتقليل الكمية التي نتعرض لها بشكل منتظم.